Otra crisis en Perú, ahora por la compra de aviones de caza de EEUU

El 17 de abril, el presidente José Balcázar anunció que la compra de las naves se postergaría para que la finiquite el Gobierno que asuma funciones en julio, luego de celebradas las elecciones generales que tuvieron su primera vuelta el domingo 12 de abril.

De transición

Balcázar argumentó que la decisión se sustentaba en el hecho de que su administración es de transición y no tiene la "legitimidad" de la que goza un Gobierno salido de los comicios como para concretar una compra de este tipo.

Por otra parte, el primer ministro Arroyo indicó que "el proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16, independientemente a los asuntos económicos y legales que involucra, obedece a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional".

Asimismo, exigió respeto al presidente Balcázar, considerando que por mandato constitucional es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

"Asimismo, le corresponde al Ejecutivo realizar acciones para cerrar las brechas de la desigualdad social que afectan a millones de peruanos que esperan una respuesta de parte del Gobierno para tener acceso a los servicios de salud, agua, luz, etcétera", agregó el primer ministro.

La postergación de la compra de los aviones ha generado la enérgica protesta del embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro, quien afirmó que si Lima incumple su compromiso de compra, Washington "usará todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de EEUU y la región".

Renuncia de ministros

El miércoles, la postergación de la compra provocó la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa, Carlos Díaz, quienes no estaban de acuerdo con la decisión.

El 20 de marzo, el presidente Balcázar señaló que su gobierno ha desembolsado 146 millones de dólares para la compra de las naves, monto que se suma a los 318 millones de dólares que se pagaron durante la gestión de su predecesor, José Jerí.

Hasta la fecha, Perú ha desembolsado un total de 464 millones de dólares por la compra, cuyo monto total asciende a 3.500 millones de dólares.

Mensaje al Perú

El miércoles, luego de conocidas las renuncias, el presidente brindó un "mensaje a la nación" donde llamó a la "prudencia y a la sensatez", descartó versiones que atribuían a su decisión una intención de confrontar con EEUU y aseguró que los contratos honrados se respetarán.

Balcázar —excongresista— fue elegido el 18 de febrero por el pleno del Congreso peruano como nuevo presidente del Legislativo y, como consecuencia y por sucesión constitucional, como nuevo titular del Ejecutivo, luego de que el parlamento censurara a Jerí.

(Sputnik)