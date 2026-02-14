Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

Escasez de petróleo

Para la ONU, privar de combustible a Cuba afecta los derechos humanos del pueblo

La ONU asegura que la escasez de combustible ataca las redes de protección social y los programas de alimentación escolar.

ONU cuestionó las medidas unilaterales contra Cuba.

Por Redacción Caras y Caretas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) aseguró que los impactos del mantenimiento del bloqueo financiero y comercial por décadas, los efectos adversos de recientes eventos climáticos extremos y las medidas recientes que restringen el envío de combustibles afecta severamente los derechos humanos del pueblo cubano.

La portavoz de la OHCHR destacó que la actual escasez de petróleo, agravada por las restricciones impuestas, pone en riesgo la disponibilidad de servicios esenciales en toda la isla, dado que sectores clave como la salud, la alimentación y el suministro de agua dependen en gran medida de combustibles fósiles importados.

Protección social de Cuba

La nota subraya que la escasez de combustible ha repercutido también en las redes de protección social, incluidos programas de alimentación escolar, hogares maternos y residencias para personas mayores, con un impacto especialmente duro en los grupos más vulnerables.

En su declaración, la OHCHR recuerda que el acceso a bienes y servicios esenciales —como alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad— es fundamental para el derecho a la vida y para el disfrute de muchos otros derechos humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a levantar las medidas unilaterales. Enfatizó que los objetivos políticos no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violen los derechos humanos de millones de personas.

