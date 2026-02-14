Para la ONU, privar de combustible a Cuba afecta los derechos humanos del pueblo

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) aseguró que los impactos del mantenimiento del bloqueo financiero y comercial por décadas, los efectos adversos de recientes eventos climáticos extremos y las medidas recientes que restringen el envío de combustibles afecta severamente los derechos humanos del pueblo cubano.