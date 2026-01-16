Comité Nobel salió a aclarar qué pasa cuando una medalla cambia de manos

Estatutos de la Fundación Nobel

El Comité Nobel fue cuidadoso en el tono, aunque preciso en el contenido. Recordó que un galardonado no puede transferir ni compartir el premio, que el Nobel no puede ser revocado y que la decisión del comité es definitiva y permanente. Dicho de otro modo: la historia no se edita con ceremonias posteriores.

Eso no significa que la medalla sea intocable. Los estatutos de la Fundación Nobel permiten que los laureados conserven, donen, vendan o regalen el objeto. De hecho, varias medallas han terminado en museos, universidades, subastas millonarias o, en un caso histórico, como obsequio político en plena Segunda Guerra Mundial.

La diferencia, subrayó el Comité, es que esos recorridos materiales no alteran el registro oficial. La medalla puede viajar, cambiar de vitrina o de manos; el Nobel, no. Y aunque el gesto haya sido celebrado públicamente, el premio sigue perteneciendo —al menos en los archivos de la historia— a quien fue oficialmente distinguido.

Así, mientras una medalla de oro de 18 quilates suma una nueva anécdota a su biografía, el Comité Nobel se aseguró de dejar claro que, en materia de premios, la simbología tiene límites bastante precisos.