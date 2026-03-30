Procesan y embargan al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino

Los dos dirigentes están acusados de apropiarse 19.353 millones de pesos (U$S 13,9 millones) de retenciones impositivas y de seguridad social por no haberse depositado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre marzo de 2024 y setiembre de 2025.

Presidente indagado

El presidente de la AFA, que también es vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), fue indagado hace 18 días, cuando negó las acusaciones y puso el organismo que dirige "a disposición de la justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución", pese a "la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada".

En el primer fin de semana de marzo, la AFA suspendió todos los partidos oficiales y amistosos programados en Argentina en protesta por las indagatorias ordenadas por la justicia contra sus dirigentes.

El expediente judicial se inició el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de la ARCA contra la AFA y varios de sus directivos, por presuntas irregularidades tributarias.

Profusa investigación

La investigación abarca 69 hechos independientes, ante la sospecha de que la AFA actuó como agente de retención de varios impuestos, como montos correspondientes al impuesto de valor agregado (IVA), al impuesto a las Ganancias (a los ingresos) y a contribuciones a la seguridad social, sin que esos fondos fueran transferidos al fisco dentro del plazo legal.

La decisión pone en duda la asistencia de Tapia al próximo Mundial de fútbol -en el que Argentina defiende el título-, que comienza en 73 días, ya que sus salidas al exterior quedan condicionadas al permiso del magistrado.

(Sputnik)