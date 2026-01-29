Radiografía de la riqueza extrema frente a los derechos sociales.

Mientras este grupo minoritario expande sus activos, los indicadores de bienestar para el resto de la humanidad muestran signos de retroceso. El informe destaca una realidad dispar: una de cada cuatro personas en el mundo enfrenta hoy situaciones de inseguridad alimentaria o hambre. Esta asimetría se traduce en cifras contundentes: el 1% más rico de la población mundial posee hoy más riqueza que el 95% restante de la humanidad. La velocidad de esta acumulación es tal que, según los cálculos de la organización, la riqueza acumulada por los milmillonarios solo en el último año sería suficiente para entregar un cheque de 250 dólares a cada habitante del planeta y, aun así, dicho grupo seguiría siendo más rico que antes de la pandemia.

De la desigualdad económica a la captura política

Uno de los ejes centrales del informe es la tesis de que la desigualdad económica extrema deriva inevitablemente en una desigualdad política. Oxfam sostiene que el capital acumulado se utiliza de manera sistemática para influir en las esferas de decisión pública, lo que el documento denomina como la "captura del Estado". Esta influencia se ejerce a través de diversos mecanismos, desde la financiación de campañas electorales hasta la presión de grupos de lobby que buscan marcos normativos favorables a sus intereses.

El estudio señala que los milmillonarios tienen actualmente "4.000 veces más probabilidades" de ocupar un cargo de relevancia pública o política en comparación con un ciudadano promedio. Esta sobrerrepresentación de las élites financieras en los espacios de poder desvirtúa el principio democrático de "una persona, un voto", sustituyéndolo en la práctica por una lógica de influencia proporcional al patrimonio. En este sentido, el informe subraya que la concentración de la riqueza no solo afecta el consumo, sino que erosiona la capacidad de los Gobiernos para actuar en favor del interés general.

El control de la información y la narrativa social

La influencia de las grandes fortunas se extiende también al ámbito de la comunicación. El informe dedica un apartado crítico a la propiedad y el control de los medios de comunicación y las plataformas digitales por parte de individuos de alto patrimonio. Según Oxfam, esta concentración mediática condiciona el debate social y limita la pluralidad de voces necesaria para una democracia saludable.

En regiones como América Latina, esta brecha es particularmente aguda. El análisis indica que los sectores más vulnerables y las minorías étnicas tienen una presencia marginal en la esfera pública. Por ejemplo, se documenta que solo el 3% de las personas que aparecen en la cobertura mediática en la región proceden de grupos indígenas, y apenas una de cada cinco voces citadas pertenece a una mujer. Esta asimetría informativa facilita la instalación de narrativas que justifican la desigualdad o que invisibilizan las demandas de los sectores desfavorecidos.

Represión y erosión de las libertades civiles

El documento vincula la implementación de políticas de austeridad —diseñadas a menudo bajo la presión de acreedores y élites económicas— con un aumento de la conflictividad social. Oxfam analiza cómo, en respuesta a las protestas ciudadanas por la falta de servicios públicos o el aumento del costo de vida, diversos Estados han recurrido a medidas represivas.

Casos documentados en países como Kenia, Ecuador y Brasil sirven como ejemplo de lo que el informe describe como una tendencia autoritaria. En estas geografías, el uso de la fuerza pública para contener el malestar social es visto como un síntoma de "erosión democrática". Los datos sugieren que los países con mayores niveles de desigualdad tienen hasta siete veces más probabilidades de sufrir retrocesos en sus libertades civiles y giros hacia modelos de gobernanza menos transparentes.

Propuestas para un cambio estructural

Frente a este escenario, Oxfam no se limita al diagnóstico, sino que propone una hoja de ruta centrada en la redistribución y el fortalecimiento de lo público. El informe enfatiza que la desigualdad no es un fenómeno natural, sino el resultado de decisiones políticas reversibles.

Entre las recomendaciones principales se encuentran la implementación de impuestos permanentes a la riqueza extrema y a las ganancias extraordinarias de las grandes corporaciones, la garantía de acceso gratuito y de calidad a la salud y la educación como mecanismos fundamentales de movilidad social, el desmantelamiento de monopolios y la regulación estricta de la influencia de los grupos de presión en el proceso legislativo y el establecimiento de metas nacionales vinculantes para reducir el coeficiente de Gini y cerrar las brechas de género y etnia.

El informe concluye con una interpelación directa a la comunidad internacional, planteando que la humanidad se encuentra ante una bifurcación histórica. La elección, según el texto, reside entre permitir la consolidación de un sistema de "oligarquía global" o emprender las reformas necesarias para revitalizar la democracia. La sostenibilidad del contrato social en el siglo XXI depende, en última instancia, de la capacidad de los Estados para priorizar el bienestar de la mayoría sobre los privilegios acumulados por una minoría global.

Informe completo:

ES - Resisting the Rule of the Rich_0

Sobre OXFAM

Oxfam es una confederación internacional formada por organizaciones que trabajan en conjunto con socios y comunidades en más de 70 países para erradicar la pobreza y la injusticia. Su labor se centra en abordar las desigualdades estructurales, proteger vidas en crisis y fomentar la resiliencia ciudadana. A través de la investigación académica, la incidencia política y la acción directa, Oxfam busca transformar los sistemas económicos que perpetúan la exclusión global.