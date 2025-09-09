Rebelión en Nepal: manifestantes queman el Parlamento y linchan a gobernantes

Rebelión y víctimas

Se elevó a 22 la cifra de personas fallecidas en las violentas protestas que se registran desde el lunes en Nepal, informó la revista India Today.

"Otros dos jóvenes manifestantes murieron debido a disparos de la policía en la zona de Kalimati, en la capital Katmandú. De este modo, el número de muertos en los disturbios en Nepal subió a 22", escribió el medio.

Antes los medios informaban de 19 fallecidos y más de 500 heridos.

Ejército en las calles

En vista de esta situación, el Ejército de Nepal ha desplegado sus tropas en coordinación con otras agencias de seguridad ante los disturbios que continúan en el país, reportó el portal de noticias Khabarhub.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/1965392830534496383&partner=&hide_thread=false La esposa del ex primer ministro nepalí muere tras ser quemada por manifestanteshttps://t.co/aImViNQwcS pic.twitter.com/UcfHwFolKO — RT en Español (@ActualidadRT) September 9, 2025

Según el portal, el Ejército instó a todos los ciudadanos a actuar con moderación y a cooperar con las autoridades para evitar más daños en todo el país.

En ese marco se informó que al menos 1.500 reclusos de la prisión de Nakkhu en la ciudad nepalí de Patan (Lalitpur) escaparon en medio los disturbios que sacuden el país. "Todos los reclusos de la cárcel de Nakkhu, en Lalitpur, abandonaron la instalación. Antes del incidente, la prisión de Nakkhu albergaba al menos a1.500 internos", publicó el medio.

Estalló el lunes

Las violentas protestas estallaron el lunes 8 de setiembre en Katmandú y otras grandes ciudades tras el bloqueo de varias redes sociales extranjeras, en particular las estadounidenses Facebook, Instagram, WhatsApp, así como YouTube, X, Reddit y Linkedln, por incumplir la legislación nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/1965467676354248978&partner=&hide_thread=false | Así quedó el Palacio Presidencial en Nepal luego de la revuelta popular. pic.twitter.com/csgHCSGza3 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 9, 2025

Pese a que el Gobierno nepalés levantó este martes la prohibición, los disturbios se exacerbaron registrándose la quema de edificios gubernamentales y la irrupción de los vándalos en el Parlamento y otras sedes.

En medio de los graves disturbios, el primer ministro nepalés, Sharma Oli, dimitió de su cargo.

Gobernantes linchados

El portal digital local Khabarhub aseguró que los manifestantes agredieron al actual líder del partido gobernante Congreso Nepalí, el exprimer ministro Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, la ministra de Exteriores, Arzu Rana Deuba.

La página web comunicó también que los manifestantes irrumpieron en la residencia del presidente del país, Ram Chandra Poudel, y quemaron el edificio del Tribunal Supremo.

El portal afirmó que el Ejército trasladó al presidente en un helicóptero a una instalación militar para garantizar su seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/1965423851627819092&partner=&hide_thread=false #AHORA | Así quedó que Parlamento de Nepal luego de ser incendia. pic.twitter.com/MXBGP67ue7 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) September 9, 2025

Según la página web, los manifestantes también irrumpieron e incendiaron varios establecimientos en el territorio del Palacio Singha Durbar, principal complejo gubernamental situado en Katmandú.

La turba violenta, agregó, atacó además la oficina del fiscal general, el tribunal distrital y la corte especial en Katmandú, sacaron documentos de estos recintos a la calle y los quemaron.

De acuerdo con el portal, los vándalos tomaron el control de los tres poderes del Estado al ocupar las oficinas gubernamentales.

El periódico Hindustan Times informó que el antiguo rey nepalés Gyanendra Shah, que fue depuesto en 2008 poniendo fin a 240 años del régimen monárquico, pidió al Gobierno aceptar las demandas de los movilizados.

(Sputnik)