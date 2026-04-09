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Mundo Díaz-Canel | Cuba | EEUU

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"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", expresó Díaz-Canel a EEUU

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", agregó el presidente de Cuba al ser consultado si estaría dispuesto a dimitir "para salvar a su país" de la agresión de EEUU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, indicó este jueves en una entrevista con el medio estadounidense NBC News que los puestos de liderazgo en su país no obedecen las órdenes de Estados Unidos (EEUU) ni son electos por los designios de Washington.

"En Cuba, quienes ocupan cargos de liderazgo no son elegidos por el Gobierno de EEUU ni cuentan con su mandato. Tenemos un Estado libre y soberano, un Estado libre. Gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de EEUU", expresó Díaz-Canel.

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", agregó el jefe de Estado cubano cuando Kristen Welker, presentadora del programa televisivo 'Meet the Press' de la mencionada cadena, le preguntó si estaría dispuesto a dimitir "para salvar a su país" de la actual agresión que ejecuta la administración de Donald Trump contra la isla caribeña.

Durante la entrevista, el presidente cubano refutó al mencionado medio el cuestionamiento sobre su renuncia y les preguntó si esa duda era una consulta enviada por el Departamento de Estado de EEUU.

Díaz-Canel: "¿Acaso le hacen esa pregunta a Trump?"

El líder revolucionario explicó que a nivel internacional existe una campaña mediática que pretende imponer una narrativa falsa sobre Cuba y que además intenta ignorar como los cubanos eligen a sus representantes de Gobierno. "Cualquiera de nosotros, antes de asumir un cargo de liderazgo, debe ser elegido a nivel local en su distrito electoral por miles de cubanos", recordó.

Díaz-Canel comentó que las relaciones de La Habana con Washington se encuentran fracturadas por culpa de las políticas intervencionistas de EEUU y sus medidas coercitivas unilaterales con la que intentan asfixiar a la isla caribeña a través de un bloqueo total.

Para el mandatario de Cuba —quien más temprano envió un mensaje al mundo sobre el "agobio" que sufren los cubanos por el cerco impuesto por EEUU a su economía— resulta fundamental que la administración Trump adopte "una postura crítica" y "sincera", en la que reconozca "cuánto le ha costado al pueblo cubano, y cuánto han privado al pueblo estadounidense de una relación normal con el pueblo cubano".

FUENTE: RT en Español

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