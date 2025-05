Ricardo Darín y las empanadas que desataron las fuerzas del odio libertario

Entonces la diva, que ya le cuesta disimular sus discrepancias con el gobierno libertario, sentenció: “Los precios son terribles”.

Caputo no se quedó callado

Poco después, en una entrevista, el ministro Toto Caputo mostró todo su enojo con el protagonista de “El Eternauta”. Y dijo: “Todo bien si él [Darín] puede comprar empanadas en ‘Mi Gusto’ o en Don Julio [dos lugares caros], pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos”.

Según relatan algunos medios del vecino país, antes de estas declaraciones el ya conocido ejército de trolls libertarios salieron a tuitear con toda la furia, mostrando en qué lugares podían comprarse empanadas más baratas.

Y, previsiblemente, el presidente Milei hizo su aporte en las redes (en Instagram, concretamente). Posteó una foto realizada con inteligencia artificial, en la que se ve a Darín con una empanada de oro en un elegante estuche que suele usarse para guardar joyas.

A Milei, claro, le siguieron duros posteos de figuras como los diputados Lilia Lemoine y Agustín Romo, quien, para más datos, forma parte de la organización ultraderechista Las Fuerzas del Cielo.

“Si mirás bien se entiende claramente a qué me refiero”

En semejante revoltijo mediático, provocado por Milei y sus fieles seguidores, el protagonista de “El Eternauta”, acaso una de las figuras argentinas más conocidas a escala planetaria, salió a los medios. Y contestó con la altura que sus oponentes no tuvieron.

"Cada uno interpreta lo que quiere con eso”, dijo Darín. “En realidad, si miras bien se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad me parece que queda claro de que estábamos hablando de que los precios están elevados".

Y agregó: “Esto no tiene nada que ver con hablar mal del gobierno ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito, lo cual es bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia, deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué me dice Ricardito y lo que dijo ‘es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido […] No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa. Más allá de eso, ¿querés reinterpretar lo que quise decir? Va en cada uno, pero es una demostración. Es una oportunidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada y que vuelca todo su odio o su bronca".

Además, reflexionó el actor, “si empezás a tener miedo de poder decir lo que pensás, sin ofender a nadie, sin insultar, como hizo este señor... Te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo. Pero hay que cuidar las formas. [...] Si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo. Somos ciudadanos”.