Robaron valiosas joyas de la colección del museo de Louvre, en París

Una fuente citada por Le Parisien dijo que uno de los diamantes más célebres del mundo, el Regente, que pesa 140 quilates y perfectamente incoloro, "de primera agua" lo que se dice, está a salvo.

Descubierto en la India en 1698 y tallado en forma de brillante, el diamante fue adquirido en 1717 por el entonces regente Felipe de Orleans. Desde entonces, todos los monarcas de Francia llevaron este diamante.

Joya dañada

Según Le Parisien, una de las joyas robadas se encontró fuera del Louvre y había sufrido daños.

Aparentemente, se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, consorte de Napeolón III.

Una fuente próxima a la investigación alertó del riesgo de que algunos diamantes robados se vendan al por menor, lo que "dificultaría enormemente la reconstrucción de las joyas.

Buscan a los ladrones

El ministro del Interior francés, Laurent Núnez, confirmó que la policía está buscando a "tres o cuatro autores" fugitivos, que tardaron apenas siete minutos en cometer el robo.

"Es evidente que se trataba de un equipo que realizó un reconocimiento, tenía mucha experiencia y actuó con gran rapidez", dijo el ministro a la estación de radio France Inter.

Núnez señaló que las joyas desaparecidas son "de un valor inestimable" y que el robo "duró siete minutos".

El ministro prometió que "se movilizarán todas las brigadas centrales de la jefatura de policía" y expresó la esperanza de que los autores del crimen sean encontrados.

La Fiscalía de París ha ordenado la apertura de una investigación criminal, por "robo organizado y conspiración para delinquir", según el canal BFMTV.

(Sputnik)