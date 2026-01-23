Se realiza la primera reunión trilateral entre EEUU, Rusia y Ucrania

En tanto, la delegación de Rusia está encabezada por el jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ígor Kostiukov. El Kremlin declaró previamente que para esta instancia, en la delegación rusa solo participarían militares.

"Son militares, son representantes del Ministerio de Defensa. Por ahora no vamos a dar sus nombres. Todos son militares", afirmó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

Por su parte, la delegación de Ucrania está integrada por el nuevo jefe de la Oficina de Zelenski, Kiril Budánov; su adjunto, Serguéi Kislitsa; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andréi Gnatov; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el líder de la fracción del partido gobernante ucraniano Servidor del Pueblo, David Arajamia.

Asimismo, en la capital emiratí se celebrará una reunión del grupo sobre asuntos económicos bilaterales, en la que participarán Witkoff y el enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev.