Se realiza la primera reunión trilateral entre EEUU, Rusia y Ucrania

En Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) este viernes 23 de enero se lleva a cabo la primera reunión del grupo de trabajo trilateral sobre cuestiones de seguridad con la participación de representantes de Rusia, Estados Unidos (EEUU) y Ucrania. El inicio de las negociaciones fue confirmado por el ministro de Exteriores del país anfitrión, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Las conversaciones comenzaron hoy en Abu Dabi y está previsto que continúen durante dos días, como parte de los esfuerzos en curso para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis", señala el comunicado del canciller emiratí.
Composición de las delegaciones de EEUU, Rusia y Ucrania
Por parte de EEUU, además del enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y del yerno de Trump, Jared Kushner, participa el secretario del Ejército, Dan Driscoll.
En tanto, la delegación de Rusia está encabezada por el jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ígor Kostiukov. El Kremlin declaró previamente que para esta instancia, en la delegación rusa solo participarían militares.
"Son militares, son representantes del Ministerio de Defensa. Por ahora no vamos a dar sus nombres. Todos son militares", afirmó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.
Por su parte, la delegación de Ucrania está integrada por el nuevo jefe de la Oficina de Zelenski, Kiril Budánov; su adjunto, Serguéi Kislitsa; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andréi Gnatov; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el líder de la fracción del partido gobernante ucraniano Servidor del Pueblo, David Arajamia.
Asimismo, en la capital emiratí se celebrará una reunión del grupo sobre asuntos económicos bilaterales, en la que participarán Witkoff y el enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev.