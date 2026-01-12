El dólar sufre su peor caída en las reservas globales en 20 años

The Kobeissi Letter explica que esta tendencia responde a una estrategia deliberada de diversificación por parte de los bancos centrales, que buscan activos considerados más seguros y menos expuestos a decisiones políticas o monetarias de una sola potencia. A diferencia de las monedas fiduciarias, el oro no está sujeto a políticas de emisión ni a sanciones, lo que refuerza su atractivo como reserva de valor en escenarios de incertidumbre global.

Si bien el dólar continúa siendo la principal moneda de reserva del mundo, los datos muestran que su hegemonía ya no es incuestionable. El avance del oro y la diversificación hacia otros activos sugieren un sistema financiero internacional más fragmentado y menos dependiente de una única moneda. Para los analistas, este proceso no implica un colapso inmediato del dólar, pero sí un cambio de largo plazo que podría redefinir el equilibrio económico global en las próximas décadas.