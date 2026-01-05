Sheinbaum a Trump: "EEUU es responsable de gran parte de la violencia que padece México"

Las amenazas de Trump

Desde el sábado, Trump ha advertido de manera constante que a México y a otros países de la región, como Cuba o Colombia, les puede ocurrir lo mismo que a Venezuela, en donde EEUU concretó una operación militar que el propio presidente ha reconocido que tiene como principal objetivo quedarse con el petróleo del país caribeño.

Para ello, EEUU le ha imputado a Maduro cargos por presuntos delitos de "narcoterrorismo" que el Gobierno de Venezuela rechaza, ya que no hay prueba alguna.

"Vamos a tener que hacer algo con México", afirmó el mandatario estadounidense al asegurar que los cárteles "gobiernan" este país y retomar el argumento de la guerra contra el narcotráfico para poder intervenir en otros países.

Sheinbaum recordó los acuerdos de seguridad con EEUU

En respuesta, Sheinbaum recordó que el año pasado México y EEUU firmaron un entendimiento en materia de seguridad basado en el respeto a la soberanía y la integridad territorial; la responsabilidad compartida y diferenciada; la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.

Precisó, además, que los avances de México en la lucha contra el narcotráfico están a la vista, ya que en un año se redujeron en 37% los homicidios dolosos, se incautaron cientos de toneladas de drogas ilegales, y se extraditaron decenas de delincuentes.

Por otra parte, destacó que EEUU es responsable de gran parte de la violencia que padece México porque las armas de alto poder que usan los cárteles proceden de ese país, en donde, además, sigue habiendo una alta demanda de consumo de drogas.

Una periodista le preguntó a Sheinbaum si es cierto que ella tiene miedo de los cárteles, como asegura Trump para justificar un eventual envío de militares de EEUU a México. "Son formas de hablar del presidente, yo no creo en la invasión, no creo siquiera que sea algo que ellos estén tomando muy en serio", dijo la mandataria al reiterar que, en las 14 llamadas telefónicas que ambos han sostenido durante el último año, el presidente le ha propuesto "apoyo" del Ejército a México.

"Hemos dicho que no de manera muy firme, primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo, porque no es necesario. El problema derivado de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención, nosotros hemos plantado una estrategia integral", añadió al asegurar que solo se preocuparía de una posible invasión militar si no hubiera comunicación con EEUU, pero hoy ocurre todo lo contrario.