Sismo de magnitud 6,0 sacude la frontera entre Guatemala y México

Horas después, el Servicio Sismológico Nacional de México informó que se habían registrado hasta nueve réplicas, la mayor de ellas de magnitud 4,0. El área afectada, cercana al estado mexicano de Chiapas, es considerada una de las zonas de mayor actividad sísmica del país por la convergencia de las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica.