Noche de la Nostalgia: Footloose prepara un evento con tres pistas en el Hipódromo de Maroñas

Oldies en inglés y rock argentino, con DJ Carlos Isasa.

Lentos en inglés, con DJ Martín Cardoso.

Pachanga de los años 80 y 90, con DJ Floppy Quintana.

Willengton destacó que tanto La Noche de la Nostalgia como la Contra nostalgia “han mutado” con el paso de los años, al punto que “hay lugares donde se pasa música que no es la que bailamos en aquella época en las discotecas”. Es por esto que la pista de Pachanga tendrá “música de aquella época pero en español, música argentina más divertida. Hasta cumbia va a haber”.

Detalles del evento en el Hipódromo de Maroñas

Para este evento del próximo lunes 24 de agosto en el Hipódromo de Maroñas, habrá tres modalidades, una que incluye una cena más el baile pero que ya están agotadas. Las otras opciones que quedan disponibles son de “picada + baile” ($1.450) y la de “Sólo baile” a $850.

Desde la organización exhortran a que aquellos que asistan a la fiesta y tomen alcohol, no conduzcan. Es por esto que habilitaron un traslado para los que asistan, que tiene un valor de $400 (Maroñas devolverá $300 en Promoticket para utilizar en los slots de sus salas).

Para la salida habrá dos puntos de partida: Sala Maroñas 18 de Julio y Sala Maroñas Nuevocentro Shopping. El traslado será cada una hora, comenzando a las 20 y culminado a las 22 horas.

La salida del evento en los traslados contratados contarán con “paradas en puntos estratégicos de la ciudad”, y comenzarán a partir de la una de la mañana, saliendo cada una hora hasta el cierre del evento.

Por otra parte, para aquellos que asistan en auto, podrán estacionar en el interior del Hipódromo de Maroñas, más específicamente en el portón 7 que se encuentra pasando la puerta de entrada.