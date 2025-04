Susana Bejarano : "La división de la izquierda no la logra la derecha, la logra la propia izquierda"

La división de la izquierda

Sin embargo, la analista fue enfática al señalar que el mayor obstáculo que enfrenta el campo progresista no es externo, sino interno. “La división de la izquierda no la logra la derecha, la logra la propia izquierda”, sostuvo. Para Bejarano, esa fragmentación consolidada no sólo erosiona el proyecto histórico del MAS, sino que complejiza cualquier horizonte de país alternativo.