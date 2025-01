Todo lo que hay que saber sobre la investidura de Trump

"He ordenado que el discurso inaugural […] y otros discursos se pronuncien en la rotonda del Capitolio de EE.UU., como fue el caso de Ronald Reagan en 1985, también debido a que el tiempo era muy frío. Numerosos dignatarios e invitados serán invitados al Capitolio", escribió el político en Truth Social.

El Servicio Meteorológico Nacional predice que la temperatura máxima este lunes alcanzará -4°C y al anochecer bajará a -12°C. Eso supondría el día de la toma de posesión más frío desde la del expresidente Ronald Reagan en 1985, cuando la temperatura máxima fue de -8°C y la mínima de -20°C, obligando a cancelar el desfile inaugural al aire libre y transfiriendo la investidura al Capitolio.

¿Cuándo comenzará la investidura?

La toma de posesión comenzará a las 11:30 de la hora local (16:30 GMT) y la jura del cargo tendrá lugar al mediodía, con el futuro vicepresidente James David Vance jurando primero y Trump a continuación. La jura se realizará frente al presidente de la Corte Suprema, John Roberts. La ceremonia en sí empezará con actuaciones musicales y los discursos de apertura a las 09:30 hora local (14:30 GMT).

¿Cuál será el juramento?

"Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que, en la medida de mis posibilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos", dirá Trump, como todos los demás presidentes del país norteamericano. Este juramento procede del artículo II de la sección I de la Constitución de EE.UU.

Los presidentes prestan juramento levantando la mano sobre una biblia u otro libro de gran significado espiritual o político. En 2017, al comenzar su primer mandato, Trump juró el cargo sobre dos biblias, la misma biblia que utilizó Abraham Lincoln en 1861 y una regalada por su difunta madre, Mary Anne MacLeod Trump. Se espera que el futuro presidente utilice una combinación similar de libros este año.

¿Quién asistirá a la investidura?

Ambos líderes de la Administración demócrata actual, Joe Biden y Kamala Harris, asistirán a la investidura junto con sus respectivos cónyuges, Jill Biden y Doug Emhoff. También estarán presentes los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, junto con la ex primera dama Laura Bush y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

Entre las personalidades políticas latinoamericanas que asistirán al evento se encuentran los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Ecuador, Daniel Noboa, de Paraguay, Santiago Peña, y de El Salvador, Nayib Bukele. Además, en la ceremonia estarán presentes el vicepresidente chino, Han Zheng, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el político francés de extrema derecha Eric Zemmou, el colíder del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla, y también el ex primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, entre otras figuras de derecha y extrema derecha.

Además de destacados políticos, se espera la presencia de los directores ejecutivos de los gigantes tecnológicos. Entre ellos, Mark Zuckerberg, de Meta*; Jeff Bezos, de Amazon; Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Tim Cook, de Apple; Shou Zi Chew, de TikTok; y Sundar Pichai, de Google. Asimismo, podrían acudir Sam Altman, CEO de OpenAI, y Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.

¿Quién no estará en la inauguración?

Sin embargo, no todas las celebridades que se esperaba asistieran a la ceremonia acudirán. Por ejemplo, la ex primera dama Michelle Obama no asistirá, ni tampoco la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Ninguna de ellas proporcionaron la razón de su ausencia. Cabe recordar que Michelle Obama tampoco asistió al funeral del ex presidente Jimmy Carter.

¿Quién actuará en la investidura?

En la ceremonia de inauguración, que se prevé dure varias horas, participarán numerosos artistas famosos. La cantante de música 'country' Carrie Underwood interpretará 'America the Beautiful' en la toma de posesión en el Capitolio poco antes de que el presidente electo jure el cargo. Al mismo tiempo, cantará la banda Village People, cuya canción 'Y.M.C.A.' se convirtió en un elemento básico en los mítines de Trump. El himno nacional en el evento será interpretado por el cantante de ópera Christopher Macchio. Entre otros artistas que actuarán en el acontecimiento también se destaca la cantante de 'country' Lee Greenwood, cuya canción 'God Bless The U.S.A.' fue otro de los temas habituales en los eventos electorales de Trump.

¿Qué medidas de seguridad se aplicarán?

Ante los atentados contra la vida de Trump, se reforzaron las medidas de seguridad durante la toma de posesión. Se ha levantado la cifra récord de 48 kilómetros de vallas alrededor del Capitolio, que alcanzan hasta 2 metros de altura para impedir que alguien las salte. Se espera que unos 25.000 agentes, incluidos 7.800 miembros de la Guardia Nacional, patrullen el Capitolio y sus alrededores. Al mismo tiempo, todos los invitados serán sometidos a un exhaustivo control de seguridad a la entrada del Capitolio.