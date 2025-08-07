Trump anuncia reunión con Putin para dialogar sobre guerra en Ucrania

El encuentro, aunque aún no tiene fecha, marca un posible cambio en el transcurso del conflicto iniciado en febrero de 2022 cuando las regiones ucranianas de Donetsk, Donbass y Luhansk fueron intervenidas con despliegue de tropas desde Rusia. Vladimir Putin afirmó que dicho movimiento se deba a pedido de los habitantes de estas regiones, que además de ser rusófonas, han estado en un conflicto constante con las autoridades centrales por considerarse más parte de Rusia que de Ucrania, habiendo adelantado un referéndum en Donetsk y Luhansk en que se declaraban independientes y nombrando sus propias autoridades.