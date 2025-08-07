Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Putin | Donald Trump | Steve Witkoff

Trump anuncia reunión con Putin para dialogar sobre guerra en Ucrania

Mientras Putin no hace mayores declaraciones, se ha generado toda una campaña mediática que señala la cumbre como producto de la presión de Trump

Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos al Medio Oriente fue el encargado de reunirse con Vladimir Putin con el fin de explorar una posible bilateral Putin - Donald Trump que permita reformular el actual conflicto armado con Ucrania y que ha dejado miles de muertos en los dos bandos.

El encuentro, aunque aún no tiene fecha, marca un posible cambio en el transcurso del conflicto iniciado en febrero de 2022 cuando las regiones ucranianas de Donetsk, Donbass y Luhansk fueron intervenidas con despliegue de tropas desde Rusia. Vladimir Putin afirmó que dicho movimiento se deba a pedido de los habitantes de estas regiones, que además de ser rusófonas, han estado en un conflicto constante con las autoridades centrales por considerarse más parte de Rusia que de Ucrania, habiendo adelantado un referéndum en Donetsk y Luhansk en que se declaraban independientes y nombrando sus propias autoridades.

