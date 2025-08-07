Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos al Medio Oriente fue el encargado de reunirse con Vladimir Putin con el fin de explorar una posible bilateral Putin - Donald Trump que permita reformular el actual conflicto armado con Ucrania y que ha dejado miles de muertos en los dos bandos.
Trump anuncia reunión con Putin para dialogar sobre guerra en Ucrania
Mientras Putin no hace mayores declaraciones, se ha generado toda una campaña mediática que señala la cumbre como producto de la presión de Trump