Grave error de cálculo de Trump en guerra con Irán genera impactos económicos en EEUU

La situación ha generado duras críticas desde el ámbito político. El senador Christopher S. Murphy denunció que la Casa Blanca carece de una estrategia clara para restaurar la seguridad en la zona, calificando la falta de previsión como algo "imperdonable, porque esta parte del desastre era 100% previsible". A pesar de que algunos funcionarios de la Administración se muestran cada vez más pesimistas ante la ausencia de un plan para finalizar la guerra, el NYT indica que el malestar no se traslada directamente al presidente, quien continúa sosteniendo que la operación militar es un "éxito total".

Actualmente, el Gobierno estadounidense se ve forzado a ajustar sus planes sobre la marcha, evacuando sedes diplomáticas y buscando fórmulas de emergencia para reducir el precio de la gasolina, un inconveniente que inicialmente Washington proyectaba como un problema menor de corto plazo.