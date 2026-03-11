Un reciente informe de The New York Times (NYT) revela que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de asesores realizaron un grave error de cálculo estratégico al minimizar los riesgos de un conflicto directo con Irán. Según el medio, la Casa Blanca restó importancia a las advertencias sobre el impacto en los mercados energéticos, una decisión que hoy ha derivado en un drástico aumento de los precios del petróleo tras el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.
No es tan fácil
Grave error de cálculo de Trump en guerra con Irán genera impactos económicos en EEUU
The New York Times revela que la Casa Blanca y Trump improvisan ante una crisis económica tras subestimar el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.