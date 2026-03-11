Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Donald Trump | EEUU |

No es tan fácil

Grave error de cálculo de Trump en guerra con Irán genera impactos económicos en EEUU

The New York Times revela que la Casa Blanca y Trump improvisan ante una crisis económica tras subestimar el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Trump y la guerra de Irán

Trump y la guerra de Irán
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Un reciente informe de The New York Times (NYT) revela que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo de asesores realizaron un grave error de cálculo estratégico al minimizar los riesgos de un conflicto directo con Irán. Según el medio, la Casa Blanca restó importancia a las advertencias sobre el impacto en los mercados energéticos, una decisión que hoy ha derivado en un drástico aumento de los precios del petróleo tras el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

El análisis señala que Washington preveía un escenario similar al de la "Guerra de los 12 Días" del pasado junio, asumiendo que cualquier inestabilidad sería pasajera. Sin embargo, Teherán ha respondido de manera mucho más agresiva al percibir el ataque conjunto de EE.UU. e Israel como una amenaza existencial. Esta reacción, descrita por el NYT como un "episodio emblemático" de la falta de previsión oficial, incluyó ráfagas de misiles contra bases estadounidenses y el bloqueo del estrecho por donde transita el 20% del crudo mundial.

Impactos en la economía de EEUU

La magnitud del error quedó expuesta ante la necesidad de la Administración de improvisar medidas para contener una crisis económica interna. Documentos y testimonios citados por el medio recuerdan que, apenas diez días antes de la ofensiva, el secretario de Energía, Chris Wright, desestimó las alertas de volatilidad asegurando que "si los precios del petróleo subían, sería solo por un tiempo". Esta visión era compartida en privado por otros asesores, quienes ignoraron las señales de que Irán utilizaría el estrecho de Ormuz como un "cuello de botella" para asfixiar el tráfico marítimo comercial.

La situación ha generado duras críticas desde el ámbito político. El senador Christopher S. Murphy denunció que la Casa Blanca carece de una estrategia clara para restaurar la seguridad en la zona, calificando la falta de previsión como algo "imperdonable, porque esta parte del desastre era 100% previsible". A pesar de que algunos funcionarios de la Administración se muestran cada vez más pesimistas ante la ausencia de un plan para finalizar la guerra, el NYT indica que el malestar no se traslada directamente al presidente, quien continúa sosteniendo que la operación militar es un "éxito total".

Actualmente, el Gobierno estadounidense se ve forzado a ajustar sus planes sobre la marcha, evacuando sedes diplomáticas y buscando fórmulas de emergencia para reducir el precio de la gasolina, un inconveniente que inicialmente Washington proyectaba como un problema menor de corto plazo.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar