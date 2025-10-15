Trump confirmó operaciones de la CIA en Venezuela y explicó las razones

La segunda razón: "Tenemos muchas drogas viniendo de Venezuela. Y muchas de las drogas venezolanas vienen a través del mar".

Consultado sobre si la CIA "tiene autoridad para sacar" a Nicolás Maduro del poder, el mandatario estadounidense se limitó a responder: "No quiero contestar esa pregunta, es una pregunta ridícula. Sería ridículo que respondiera esa pregunta. Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión, pero pienso que muchos países también están sintiendo la presión".

¿Ataques terrestres de EEUU en Venezuela?

Durante su alocución, Trump reveló si considera ordenar ataques terrestres contra Venezuela.

"No quiero decirlo exactamente, pero definitivamente tenemos en la mira la parte terrestre ahora mismo", dijo el mandatario durante la rueda de prensa. "Lo hemos detenido por mar, ahora lo detendremos por tierra", manifestó respecto al narcotráfico que dice combatir.

Para justificar su posible medida, mencionó que las fuerzas estadounidenses tienen "un par de días sin encontrar un solo barco". Esto, a pesar de que el martes él mismo informó de un "ataque cinético" contra una presunta 'narcolancha', que dejó seis personas fallecidas.

Desde setiembre, efectivos militares de EEUU han atacado barcos pequeños en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el alegato de que se trataba de 'narcolanchas' cuyo destino era el país norteamericano. Según sus propios datos, con la última operación, ascenderían a 27 las personas ultimadas en alta mar.

Caracas denuncia "agresión"

En agosto pasado, EEUU desplegó un amplio contingente en aguas del Caribe, cercanas al territorio venezolano; y actualmente realiza acciones militares y bombardeos en la zona con el argumento —sin sustento ni pruebas— de combatir a los cárteles del narcotráfico.

Caracas ha calificado esas acciones de "agresión" y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. El presidente Maduro sostiene que Venezuela es víctima de "una guerra multiforme" orquestada desde EEUU.

El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una "agresión armada para imponer un cambio de régimen" y un Gobierno "títere", a fin de "robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales".