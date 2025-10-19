Hacete socio para acceder a este contenido

uno contra el mundo

Trump contra Colombia: acusa a Petro de narco y corta ayuda económica

Para el presidente Trump, Petro ha estimulado el negocio de las drogas y su venta a EEUU; le pide cerrar los cultivos o los militares estadounidenses lo harán.

Trump sigue amenazando: ahora le tocó a Colombia.

 Sputnik
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el domingo el cese de todos los pagos y subsidios a Colombia desde EEUU acusándola de estimular la producción masiva de drogas.

"El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder de drogas ilegales que estimula fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños por toda Colombia. Se ha hecho el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para terminarlo a pesar de pagos y subvenciones a gran escala de EEUU que no son nada que el robo a largo plazo de América. A partir de hoy estos pagos, o cualquier otra forma de pagos, o subsidios ya no se asignarán a Colombia", publicó el líder estadounidense en Truth Social.

Agregó que el blanco de la producción de drogas es venderlas de manera masiva en EEUU.

Trump afirmó que Petro debe "cerrar estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará para él y no lo hará de manera agradable".

La publicación, en la cual Petro fue caracterizado como un "líder no popular con declaraciones arrogantes" contra EEUU, siguió a la declaración del líder colombiano de que representantes del Gobierno de EEUU habían cometido un asesinato y habían violado la soberanía del país al atacar una lancha pesquera en las aguas territoriales colombianas.

Petro responde a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su acusación de ser "líder del narcotráfico", asegurando que el mandatario norteamericano está engañado.

"Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", sostuvo Petro en un mensaje dirigido al líder republicano.

EEUU lleva adelante una campaña militar en el Caribe argumentando que lucha contra el tráfico de drogas hacia Norteamérica desde Venezuela, por lo que desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cerca del país sudamericano.

(Sputnik)

