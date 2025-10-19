Trump contra Colombia: acusa a Petro de narco y corta ayuda económica

Trump afirmó que Petro debe "cerrar estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará para él y no lo hará de manera agradable".

La publicación, en la cual Petro fue caracterizado como un "líder no popular con declaraciones arrogantes" contra EEUU, siguió a la declaración del líder colombiano de que representantes del Gobierno de EEUU habían cometido un asesinato y habían violado la soberanía del país al atacar una lancha pesquera en las aguas territoriales colombianas.

Petro responde a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su acusación de ser "líder del narcotráfico", asegurando que el mandatario norteamericano está engañado.

"Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", sostuvo Petro en un mensaje dirigido al líder republicano.

EEUU lleva adelante una campaña militar en el Caribe argumentando que lucha contra el tráfico de drogas hacia Norteamérica desde Venezuela, por lo que desde agosto desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas cerca del país sudamericano.

(Sputnik)