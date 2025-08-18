Trump llama a Putin e inicia preparativos para una reunión entre él y Zelenski

También informó que el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff, están coordinando esfuerzos con Rusia y Ucrania.

Trump con Zelenski

Trump recibió el lunes a Zelenski y a otros seis líderes europeos: los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el canciller (jefe de Gobierno) de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Los líderes europeos, que conforman lo que se dio en llamar la "Coalición de los Dispuestos", llegaron a Washington para respaldar a Zelenski en las negociaciones que impulsa Trump para poner fin al conflicto en Ucrania, y luego de que el mandatario estadounidense mantuviera una reunión bilateral el viernes pasado en Anchorage, Alaska, con su par ruso.

"Tuve una reunión muy positiva con distinguidos invitados (...) Todos están muy contentos con la posibilidad de paz entre Rusia y Ucrania", publicó Trump el lunes tras su reunión bilateral con Zelenski y una reunión multilateral con líderes europeos.

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, calificó este lunes las conversaciones con su par estadounidense, Donald Trump, de "muy buenas", afirmando que Washington estaba dando señales de su disposición a brindar garantías de seguridad a Kiev.

"Creo que tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump. Y realmente fue la mejor. Perdón, tal vez la mejor sea en el futuro", dijo Zelenski durante un encuentro con Trump y líderes europeos en la Casa Blanca.

(Sputnik)