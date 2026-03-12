Trump "recomienda" que Irán no vaya al Mundial por su "seguridad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este jueves que la Selección de fútbol de Irán no debería participar en el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en territorio estadounidense, argumentando que la presencia del equipo podría poner en riesgo la seguridad de sus integrantes.
El mandatario hizo pública su postura a través de su red social Truth, donde escribió: "La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad".
Ministro iraní: "No hay condiciones"
La declaración se produce apenas dos días después de que el propio Trump transmitiera al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que los futbolistas iraníes serían recibidos sin restricciones a pesar del contexto de conflicto en Medio Oriente.
Las palabras del mandatario estadounidense llegan en un momento de fuerte tensión regional. Un día antes, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, había afirmado que actualmente “no hay condiciones” para que su país participe en el torneo.
El funcionario vinculó esa situación al asesinato del líder supremo iraní, Ali Jamenei, ocurrido durante la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos. En ese marco, Donyamali sostuvo: "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial (…). Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación".
El torneo, que comenzará el 11 de junio, se desarrollará en suelo estadounidense en medio de un escenario internacional marcado por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y las tensiones diplomáticas que ya empiezan a proyectarse sobre el deporte.