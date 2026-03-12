Trump "recomienda" que Irán no vaya al Mundial por su "seguridad"

Las palabras del mandatario estadounidense llegan en un momento de fuerte tensión regional. Un día antes, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, había afirmado que actualmente “no hay condiciones” para que su país participe en el torneo.

El funcionario vinculó esa situación al asesinato del líder supremo iraní, Ali Jamenei, ocurrido durante la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos. En ese marco, Donyamali sostuvo: "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial (…). Nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación".

El torneo, que comenzará el 11 de junio, se desarrollará en suelo estadounidense en medio de un escenario internacional marcado por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y las tensiones diplomáticas que ya empiezan a proyectarse sobre el deporte.