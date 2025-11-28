Trump y Maduro dialogaron por teléfono y analizaron posible reunión presencial

El presidente de EEUU, Donald Trump, conversó vía telefónica con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada, en una charla en la que ambos líderes discutieron la posibilidad de una reunión presencial en el país norteamericano, informó este viernes el diario The New York Times citando fuentes con conocimiento del tema.
La llamada se realizó la semana pasada, días antes de que entrara en vigencia la designación del cartel de Los Soles -al que Washington considera que es liderado por Maduro-, como una organización terrorista extranjera, afirmaron las fuentes al medio.
Las personas consultadas añadieron que no hay planes concretos para una reunión.
La conversación se da en momentos en que desde Washington se amenaza con una posible incursión en Venezuela en el marco de la lucha contra el narcotráfico; no obstante, analistas lo adjudican a una estrategia de Trump para sacar a Maduro del Gobierno.
Despliegue frente a Venezuela
Washington desplegó en agosto tres buques con 4.000 soldados en aguas en el Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento del combate contra el tráfico de drogas.
Desde el 2 de setiembre, se registraron 22 ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, los cuales dejaron al menos 83 personas fallecidas.
El Gobierno venezolano calificó dichos ataques como actos armados y letales violatorios de los derechos humanos.
Velando por la paz
Varios Gobiernos y organismos internacionales han rechazado el despliegue militar estadounidense y exigieron que se respete a Latinoamérica y el Caribe como "zona de paz".
Pese a las denuncias, hace unos días llegó al Caribe, cerca de Venezuela, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo.
Ante ello, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó todo su sistema de armas con el fin de ejecutar una fase superior del denominado Plan Independencia 200 dedicado a la seguridad integral del país.
(Sputnik)