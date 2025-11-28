Trump y Maduro dialogaron por teléfono y analizaron posible reunión presencial

La conversación se da en momentos en que desde Washington se amenaza con una posible incursión en Venezuela en el marco de la lucha contra el narcotráfico; no obstante, analistas lo adjudican a una estrategia de Trump para sacar a Maduro del Gobierno.

Despliegue frente a Venezuela

Washington desplegó en agosto tres buques con 4.000 soldados en aguas en el Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento del combate contra el tráfico de drogas.

Desde el 2 de setiembre, se registraron 22 ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, los cuales dejaron al menos 83 personas fallecidas.

El Gobierno venezolano calificó dichos ataques como actos armados y letales violatorios de los derechos humanos.

Velando por la paz

Varios Gobiernos y organismos internacionales han rechazado el despliegue militar estadounidense y exigieron que se respete a Latinoamérica y el Caribe como "zona de paz".

Pese a las denuncias, hace unos días llegó al Caribe, cerca de Venezuela, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo.

Ante ello, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó todo su sistema de armas con el fin de ejecutar una fase superior del denominado Plan Independencia 200 dedicado a la seguridad integral del país.

(Sputnik)