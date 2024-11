Ucrania atacó por primera vez a Rusia con misiles Storm Shadow, aseguran algunos medios

El presidente ruso, Vladímir Putin, ya precisó anteriormente que si se tomara la decisión de atacar con armas occidentales de largo alcance el interior del territorio ruso internacionalmente reconocido eso significaría que los países de la OTAN "están en guerra" con el país euroasiático.

"No se trata de permitir o no al régimen ucraniano que ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN deben o no implicarse directamente en el conflicto militar", explicó.

Las características de los misiles Storm Shadow

El Storm Shadow, desarrollado conjuntamente por Londres y París, es un misil de crucero sigiloso de clase aire-tierra con un alcance de más de 250 kilómetros, aunque, como en el caso de los ATACMS, dicha prestación también depende de cada versión.

Su nombre se corresponde a la denominación británica, mientras que en francés es conocido como 'SCALP-EG' (por sus siglas en francés para Misil de Crucero de Largo Alcance de Uso General). El misil, que se lanza desde el aire, dispone de una ojiva BROACH de 450 kilogramos y es capaz de alcanzar una velocidad de casi 1.000 km/h.

Una vez lanzado, su vuelo es guiado por una combinación de GPS, INS y cartografía del terreno para alcanzar la zona designada (puntos fortificados, centros de mando y otros blancos).