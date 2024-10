Un año de muertes: la guerra se regionaliza

“Aquel que salva una vida, es como si salvara un universo entero” (Mishná, tratado Sanhedrín, 4, 5). Esta máxima se recuerda cuando las familias de los sobrevivientes –con sus hijos, nietos y biznietos- se reúnen para honrar a un salvador. Suele usarse, por ejemplo, en los recuerdos a Oskar Schindler.

Las condenas

¿Se puede entender que a un año de iniciado el conflicto, ya los muertos palestinos en Gaza excedan los 38.300, según los datos de la ONU? La condena de estas muertes, de las cuales la mayoría son mujeres y niños, le ha costado al Secretario General de la ONU que el gobierno de Israel lo declare “persona non grata”. Pero muchos líderes de occidente aliados tradicionales de Israel se han sumado a la condena.

Así lo ha hecho también el Comisionado de Relaciones Internacionales de la Unión Europea (UE), Josep Borrell. Recordemos que la mismísima presidenta de la Comisión de la UE, Úrsula von der Leyen, viajó de inmediato hace un año al confirmarse el ataque contra Israel. Hoy acusa al gobierno de Israel de una masacre sin límites.

El pueblo no es responsable

Siempre que hablo del rol del Estado de Israel en este conflicto digo: “gobierno del Estado”. Es deliberado para no hacer al pueblo judío responsable de lo que ocurre. No falta alguna voz insolente de acusar a quienes defender la vida, de antisionistas. ¡Que error!

Yo tengo amigos judíos, y muchos. Algunos de mis mejores amigos de la vida, entre ellos alguno que salvó mi vida en Buenos Aires del 76. Me mantengo en contacto con ellos. Condenan los crímenes de lesa humanidad cometidos y manifiestan allí mismo contra el gobierno de Benjamín “Bibi” Netanyahu.

Recordemos que al actual Primer Ministro de Israel le había llegado el fin de su vida política. Tras 26 años de presidir el gobierno, batiendo un récord en la vida institucional de Israel, había dejado el poder. Luego regresó a encabezar un gobierno de frágil mayoría que debería consultar al pueblo más rápido que tarde. Pero los ataques le hicieron a llamar a su gobierno de “Unidad Nacional” y de “Emergencia” para mantenerse en el poder. Sin la guerra, ya no estaría.

Se usa “sionismo” con un sentido que no lo tiene. Igual, por lo tanto, el “anti sionismo”. El nombre fue el que tomó el movimiento fundado por Theodor Herzl a fines del siglo XIX, para sostener la necesidad de la existencia del Estado de Israel. Hay judíos humanistas, pero sionistas; hay algunos de ultraderecha, generalmente religiosos extremistas, que no son sionistas (sí anti…), porque creen que para crear el Estado deben esperar la llegada del mesías. Hay sionistas pacifistas, otros no. Unos creen en la necesidad del Estado de Israel, pero también el de Palestina.

En fin, no es el uso que se le da generalmente que se confunde con el sionismo con ser pro o antijudío. Nada que ver. Yo creo que, como resolvió la ONU en 1948, con la enorme participación de Uruguay, a través del Embajador compatriota Rodríguez Fabregat que presidía la comisión sobre el Asunto Palestino, debe existir el Estado de Israel. Y el Palestino como establece la misma resolución.

Jerusalén, hoy ocupada por Israel debe ser compartida por los dos Estados, como reza la misma resolución. Por suerte el gobierno de nuestro país ya desistió a lo que alguna vez insinuó el presidente Lacalle, a instancias de su entonces Canciller Bustillo, la posibilidad de mudar la embajada de Uruguay a la Ciudad de la Paz (así se llama). La capital de israelí es Tel Aviv y Uruguay, como a lo largo de su historia debe respaldarse siempre en la ley internacional.

Víctimas inocentes

Un año de muertes de un solo bando, para rescatar los 300 rehenes. Los únicos que volvieron vivos fueron el resultado de canje de rehenes por presos palestinos tras algún alto el fuego. La vez que Israel ingresó territorialmente a la Franja de Gaza para recuperar rehenes, los trajo de regreso muertos.

Aunque los muertos eran palestinos, refugiados sin escape, el gobierno de “Bibi” echaba las culpas a la lucha contra los “terroristas de Hamas” Pero los muertos eran mujeres, niños y a veces padres de familia palestinos residente en Gaza.

En determinado momento Israel amenazó a la población civil de la Franja a mudarse al Sur, para evitar muertes de civiles. Pero luego bombardeó el Sur.

Conflicto regionalizado

La ultimas semanas han hecho temblar el puso hasta de los aliados más cercanos a Israel. Biden, presidente de EEUU, lo ha dicho con todas las letras. Israel no solo siguió atacando a Hamas, sino que regionalizó el conflicto: fue tras Hetzbollah en el Sur del Líbano. Luego fue tras la capital y ardió Beirut.

En el primer ataque, primera vez que ocurre en la historia, utilizó explosivos en los dispositivos personales: radios (walkie talkies) y sistema de radio llamados. Desoyó las advertencias y fue tras Irán, cuya reacción no se dejó esperar.

EEUU pidió que dejase fuera de sus planes el petróleo iraní y sus cabezas nucleares. Tras un tímido asentimiento, EEUU volvió a armar a Israel hasta sus dientes.

Ya la regionalización de la guerra es un hecho. El mundo no estaba preparado para que las víctimas de la segunda guerra fuera el gobierno agresor de una suerte de III Guerra que ojalá se pare a tiempo.

Musulmanes y judíos, dos pueblos que comparten buena parte de sus historias. La recrea religión monoteísta de nuestro planeta hizo ir su voz. A la hora del tradicional Ángelus Católico, desde San Pedro, el Papa Francisco pidió que se acepte un alto el fuego, a lo que Israel se niega, para buscar la Paz.

Que así sea.