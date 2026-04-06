"Un castigo colectivo cruel": Díaz-Canel se reunió con congresistas de EEUU

Los congresistas, por su parte, exigieron este mismo lunes el cese inmediato del bloqueo de combustible impuesto a Cuba: "El bloqueo ilegal de combustible impuesto por los Estados Unidos a Cuba —situada a solo 90 millas al sur de los Estados Unidos— se suma al embargo más prolongado de la historia mundial y está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano", afirmaron en una declaración conjunta publicada en la página oficial de Jayapal.

En la misiva advirtieron que se trata de "un castigo colectivo cruel" que ha provocado "daños permanentes".