El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió a los congresistas demócratas de EEUU Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson, en una jornada en la que el mandatario dio dos claves del encuentro, la denuncia del endurecimiento del bloqueo y la voluntad para entablar conversaciones.
Las claves del encuentro
"Un castigo colectivo cruel": Díaz-Canel se reunió con congresistas de EEUU
Díaz-Canel se reunió con dos congresistas de EEUU que denunciaron el "bloqueo ilegal" sobre la isla como un "castigo colectivo cruel".