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Mundo Díaz-Canel |

Las claves del encuentro

"Un castigo colectivo cruel": Díaz-Canel se reunió con congresistas de EEUU

Díaz-Canel se reunió con dos congresistas de EEUU que denunciaron el "bloqueo ilegal" sobre la isla como un "castigo colectivo cruel".

Díaz-Canel se reunió con dos congresistas de EEUU.

Díaz-Canel se reunió con dos congresistas de EEUU.

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió a los congresistas demócratas de EEUU Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson, en una jornada en la que el mandatario dio dos claves del encuentro, la denuncia del endurecimiento del bloqueo y la voluntad para entablar conversaciones.

A través de una publicación en su perfil oficial de X, el mandatario cubano dijo haber denunciado el "daño criminal" del bloqueo económico, particularmente las consecuencias del "cerco energético" decretado por la Administración de Donald Trump.

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"Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes", añadió.

Los congresistas, por su parte, exigieron este mismo lunes el cese inmediato del bloqueo de combustible impuesto a Cuba: "El bloqueo ilegal de combustible impuesto por los Estados Unidos a Cuba —situada a solo 90 millas al sur de los Estados Unidos— se suma al embargo más prolongado de la historia mundial y está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano", afirmaron en una declaración conjunta publicada en la página oficial de Jayapal.

En la misiva advirtieron que se trata de "un castigo colectivo cruel" que ha provocado "daños permanentes".

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