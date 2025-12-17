Venezuela denunciará ante la ONU "amenazas guerreristas" de bloqueo naval por parte de Donald Trump

El Gobierno de Venezuela anunció este martes que elevará una denuncia formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien condicionó el cese de hostilidades a la entrega de recursos naturales venezolanos. El Ejecutivo Bolivariano calificó de "temeraria y grave" la postura del mandatario estadounidense, quien a través de sus redes sociales exigió el control sobre activos, tierras y petróleo del país sudamericano bajo la amenaza de imponer un bloqueo militar y naval.
Mediante un comunicado oficial, la administración venezolana tildó estas afirmaciones como una violación flagrante al Derecho Internacional, al libre comercio y a la soberanía nacional. El texto señala que las pretensiones de Trump, centradas en la apropiación de las riquezas mineras y energéticas del país, representan un intento "absolutamente irracional" de vulnerar la jurisdicción venezolana.
Acción ante la ONU
Ante este escenario, el embajador ante la ONU, Samuel Moncada, recibió instrucciones directas para formalizar la denuncia basándose en la violación de la Carta de las Naciones Unidas y los principios de libre navegabilidad en el Mar Caribe.
El Gobierno de Venezuela ratificó su soberanía inalienable sobre sus recursos naturales y aseguró que ejercerá plenamente su derecho a la defensa ante lo que considera una "extravagante amenaza" que devela las verdaderas intenciones de control colonial sobre la región. El comunicado enfatiza que las exigencias de Washington —que condicionan la estabilidad a la devolución de activos que consideran propiedad de EE.UU.— son parte de una campaña de manipulación que busca revertir la independencia del país y su control sobre la industria petrolera.
Finalmente, el documento hace un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía estadounidense para rechazar estas medidas coercitivas, apelando a la memoria histórica de Simón Bolívar y a la autodeterminación de los pueblos. El Ejecutivo concluyó reafirmando que Venezuela no cederá ante potencias extranjeras y que continuará defendiendo su integridad territorial y su prosperidad económica por encima de cualquier presión militar o bloqueo de suministros en los océanos del mundo.