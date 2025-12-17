Venezuela denunciará ante la ONU "amenazas guerreristas" de bloqueo naval por parte de Donald Trump

El Gobierno de Venezuela ratificó su soberanía inalienable sobre sus recursos naturales y aseguró que ejercerá plenamente su derecho a la defensa ante lo que considera una "extravagante amenaza" que devela las verdaderas intenciones de control colonial sobre la región. El comunicado enfatiza que las exigencias de Washington —que condicionan la estabilidad a la devolución de activos que consideran propiedad de EE.UU.— son parte de una campaña de manipulación que busca revertir la independencia del país y su control sobre la industria petrolera.

Finalmente, el documento hace un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía estadounidense para rechazar estas medidas coercitivas, apelando a la memoria histórica de Simón Bolívar y a la autodeterminación de los pueblos. El Ejecutivo concluyó reafirmando que Venezuela no cederá ante potencias extranjeras y que continuará defendiendo su integridad territorial y su prosperidad económica por encima de cualquier presión militar o bloqueo de suministros en los océanos del mundo.