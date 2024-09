Venezuela detuvo a un militar de EEUU que entró al país "sin documentación"

En una rueda de prensa realizada el miércoles pasado, el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, manifestó: "Puedo confirmar que un miembro del servicio estadounidense fue, de hecho, detenido en Venezuela. Tengo entendido que este individuo estaba en una especie de viaje personal y no en asuntos oficiales del Gobierno".

Kirby afirmó entonces que mantenía contacto con las autoridades de Venezuela para obtener más información sobre el caso.

Por su parte, el jueves, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, indicó que la detención habría ocurrido el pasado 30 de agosto. "La Marina de los EEUU está investigando esto. Estamos trabajando con el Departamento de Estado", sostuvo Singh.

"Este marinero estaba en un viaje personal a Venezuela. No era algo que estuviera autorizado y, como usted sabe, el Departamento de Estado recomienda no viajar allí (...) Por supuesto, nos gustaría que el marinero regresara a casa", sostuvo, tras aclarar que no entraría en "especulación", tras ser consultada sobre si el militar tenía otro objetivo en suelo venezolano.