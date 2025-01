Venezuela reabre la frontera con Colombia tras un cierre por "conspiración internacional"

"El país en paz es lo que todos queremos, paz para Venezuela, paz para Colombia, que no vuelva la violencia, que no vuelvan más las amenazas desde Colombia, que no venga el nefasto de Álvaro Uribe a estar inventando invasiones, aquí nadie quiere guerra, aquí nadie quiere invasiones, todos queremos trabajo, paz y prosperidad", comentó.

"Conspiración internacional"

El 10 de enero, horas antes de la juramentación de Maduro, Bernal anunció el cierre de la frontera por tres días, luego de denunciar que el Gobierno tenía "información de una conspiración internacional para perturbar la paz del pueblo venezolano".

Nicolás Maduro tomó posesión del cargo el 10 de enero en medio de la tensión ante la posibilidad de que el excandidato opositor Edmundo González regresara al país para juramentarse como jefe de Estado, como había prometido.

Venezuela celebró elecciones el 28 de julio, en las cuales Maduro obtuvo el 51,95% de los votos, seguido por González, con un 43,18%, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

(Vía Sputnik)