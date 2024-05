Nacional entre los 16 mejores y un poco más cerca del Mundial

Y continuó: "El lunes tenemos un partido por el campeonato, que más haya que no lo tenemos perdido, pero si que capaz que la derrota del orto día nos dejó prácticamente con muy pocas posibilidades, el torneo termina a fin de año, por eso se van a venir partidos importantes para nosotros, donde vamos a tener que intentar ganar. Hoy me voy contento, me voy tranquilo. Llevamos mucho tiempo con este sueño y lo dijimos en el primer partido. Estamos dentro de esos 16 equipos que van a jugar por el título. Seguramente no seamos el favorito, pero confío y no cambio a nadie de mis jugadores por nadie, por ningún equipo, por ningún jugador, porque ellos en la dificultad que hemos tenido estos días, han sabido ser muy inteligentes, hemos estado juntos, entonces, lo que venga vendrá, pero ahora no puede ir más allá del lunes por el campeonato uruguayo. Después veremos como afrontaremos los partidos, primero con Deportivo Maldonado, Danubio y después Libertad. Donde si hay un objetivo importante es en el Mundial, pero bueno, falta bastante para eso".