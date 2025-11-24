Nacional: los aciertos de Jadson Viera y los errores que terminó pagando caro

De Gonzalo Carneiro no descubrimos nada. Es un clase A para nuestro fútbol. Desde que llegó a Nacional no ha tenido suerte por las lesiones, pero cada vez que esta al 100% es un jugador clave.

Fue una decisión pesada que tomó el entrenador, que le dio resultado, fundamentalmente en la primera mitad.

Con las variantes ofensivas, logró una mayor presión sobre la defensa rival, lo que llevó a que el rival cometiera errores que fueron bien aprovechados primero por Juan Cruz de los Santos y después por Gonzalo Carneiro.

Descuido en el final

A los 10 minutos de partido Nacional ya estaba en ventaja con un gol de Juan Cruz de los Santos, luego de que Christian Ebere forzara un error en la defensa aurinegra, le dio la asistencia perfecta para que el juvenil en su primer clásico metiera el 1 a 0. Pero el equipo no se quedó ahí, siguió marcando arriba, presionando, ganando la mitad de la cancha con un Lucas Rodríguez jugando al filo, pero recorriendo muchos metros y sacando pelotas de todos lados.

A los 37 llegó el segundo, luego de un pelotazo largo de Coates, el horror de Javier Méndez, otra vez la pelota peleada por Ebere y la clase de Gonzalo Carneiro para tomarse ese segundo de más, para acomodar la pelota donde el quería y Nacional se ponía 2a0 y estaba bien.

El partido empezó a cambiar en la última pelota del primer tiempo. En un descuido del sector derecho de la defensa, Ancheta comete una falta evitable y la dio la oportunidad a que Leo Fernández metiera un centro preciso para que Arezo anotara el tanto del descuento Coates y Carneiro perdieron la marca del nuevo mirasol y lo terminaron pagando muy caro.

Todos sabíamos que en el segundo tiempo el local iba a salir con todo. Ese gol en los descuentos le dio vida y con Leo Fernández pegándole de todos lados y con un Luis Mejía incómodo por el sol y no se lo vio seguro y Peñarol llegó al empate luego de un error del arquero panameño.

De ahí en más fue todo el segundo tiempo del local. Centros, córners, tiros libres, la mitad de la cancha de Nacional ya no hacía pie y el tricolor lo sufría el partido. Pero a Viera no le tembló el pulso, los 5 cambios que hizo, fueron todos ofensivos, jamás dejo de mirar el arco de enfrente y si bien lo pudo perder, en la última también lo pudo ganar. El Diente López aprovechó un error del chileno Cortés y con un toque sutil definió, pero la pelota pegó en el palo, salió y se terminó el partido.

El clásico terminó empardado, fue tan parejo, que tuvieron 45 minutos cada uno. Fue tan, pero tan parejo, que las últimas pelotas de cada equipo terminaron en el palo.

Quedan 90 minutos más en el templo tricolor. No hay favoritos, no hay diferencias entre los dos. Lo que va haber es un clásico que se va a jugar a 100% y en el escenario tricolor se definirá el Campeón Uruguayo 2025.