Nacional y Peñarol no loran salir del empate al cabo de los primeros 45 minutos

Por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya Nacional, en su casa el Gran Parque Central, empata sin goles con Peñarol. Ambos necesitan ganar. Pero protagonizaron un primer tiempo chato y sin ideas, con pocas llegadas con peligro.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El partido tuvo un comienzo demorado por la decisión del arbitro Matonte de quitar las banderas de las tribunas, lo que insumió unos minutos. Hasta los primeros 10 minutos el encuentro fue parejo, con una cierta inclinación hacia Nacional, aunque si bien manejó con buen ritmo la pelota no llegó al arco defendido por Aguerre. Recién a los 11 minutos un corner, tras desborde de Verón Lupi, le dio al bolso la oportunidad de llegar al arco rival. No pasó de ahí.
Sobre los 15 minutos Nacional había logrado inclinar la balanza a su favor y con un buen juego de pelota lograba disputar el encuentro en cancha aurinegra.
Pero el trámite cambió pasados los 21 minutos cuando un desborde mirasol le permitió llegar hasta el arco de Mejía y poner peligro por primera vez en el partido. Pero el caño salvó a Nacional. A consecuencia de la pelota disputada en el área de Nacional se lesionó Coates lo que determinó su salida del campo de juego y su sustitución por Agustín Rogel. Allí fue cambiando el encuentro.
Se comenzó a equilibrar el partido con Peñarol consolidándose en el medio de la cancha.
Sin embargo, Aguerre logró salvar su arco a los 38 minutos en una llegada sorpresiva de Nacional que a partir de ese momento intentó recuperar la iniciativa del juego. Finalmente el primer tiempo se fue con 0 a 0. Fue un primer tiempo chato y aburrido. Sin llegadas de peligro salvo la de Peñarol que salvó el caño.
NACIONAL:
Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez, Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera.
DT: Jadsón Viera
PEÑAROL:
Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Diego Laxalt; Jesús Trindade, Eric Remedi, Roberto Fernández; Leonardo Fernández; Gastón Togni y Matías Arezo.
DT: Diego Aguirre
Jueces: Andrés Matonte acompañado de los asistentes Agustín Berisso y Héctor Bergaló y del cuarto juez Daniel Rodríguez. Leodán González, Diego Riveiro y Nicolás Tarán.
Cancha: Gran Parque Central