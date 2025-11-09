Peñarol enfrenta a Torque en el Centenario y le gana 1 a 0

Peñarol, campeón del Torneo Clausura en la fecha anterior, enfrenta a Montevideo City Torque por la última fecha del campeonato en el Estadio Centenario y está ganando por 1 a 0 gracias a un gol de Gastón Silva a los 26 minutos del primer tiempo. Los mirasoles miran de reojo al Parque Rodó donde Nacional pierde ante Defensor Sporting.