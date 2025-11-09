Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Peñarol | Torneo Clausura |

son campeones

Peñarol enfrenta a Torque en el Centenario y le gana 1 a 0

Los aurinegros son campeones y deberán definir con Liverpool para ver quién va a la final del Uruguayo; por ahora empatan y miran de reojo hacia el Parque Rodó.

Peñarol empata con Torque.

Peñarol empata con Torque.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol, campeón del Torneo Clausura en la fecha anterior, enfrenta a Montevideo City Torque por la última fecha del campeonato en el Estadio Centenario y está ganando por 1 a 0 gracias a un gol de Gastón Silva a los 26 minutos del primer tiempo. Los mirasoles miran de reojo al Parque Rodó donde Nacional pierde ante Defensor Sporting.

PEÑAROL:

Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Gastón Silva; Trindade y Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández y Jaime Báez; y Matías Arezo.

DT: Diego Aguirre

MONTEVIDEO CITY TORQUE

Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera; Pablo Siles, Franco Pizzichillo y Diogo Guzman; Esteban Obregón, José Neris y Walter Núñez.

DT: Marcelo Méndez

Jueces: Esteban Ostojich asistido porMathías Muniz y Franco Mieres, mientras que Federico Modernell oficia de cuarto juez. En el VAR están Jonhatan Fuentes y Richard Trinidad.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar