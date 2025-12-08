Ejecutivo presenta este lunes en Torre Ejecutiva el Plan Nacional de Seguridad

“Todos los partidos participaron en este diálogo en materia de seguridad pública, igual que las principales organizaciones sociales vinculadas a la materia, igual que la academia, y, al mismo tiempo, se tuvo cooperación de distintas agencias internacionales”, agregó.

La etapa participativa de la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, denominada Encuentros por Seguridad, finalizó a mediados de noviembre. En total, participaron 79 organizaciones de distinta índole y se recogieron 92 propuestas concretas. Hubo también alrededor de 50 aportes por parte de la ciudadanía en general, a través de una plataforma digital.

Este lunes una síntesis

Pereira indicó que el gobierno tiene previsto presentar este lunes 8, en un evento especial, una síntesis de todo este proceso. A la presentación asistirá el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Este documento de resumen de la fase de intercambio, a su vez, será un insumo central durante la etapa de elaboración final del Plan Nacional de Seguridad, en la que también se sumará una revisión de la literatura científica internacional.

Pereira sostuvo que la seguridad pública es un asunto lo “suficientemente delicado como para que todo el sistema político le preste atención”. “Esto es un punto de partida para un plan que tiene que ser pensado, como mínimo, a diez años”, señaló, y añadió: “No es un problema de sensación térmica, como alguna vez dijimos”.