Fuerza Renovadora, El Abrazo y la Vertiente apoyan gravar al 1% más rico

Asamblea Uruguay, en cambio, todavía no ha discutido su postura sobre la iniciativa. El Abrazo aseguró que comparte “filosófica y políticamente” la “necesidad de gravar más a los que tienen más (ingresos y acumulación de capital)”. En primer lugar, el sector destacó los cambios tributarios incluidos en el presupuesto, orientados a “gravar a sectores de altos ingresos y a las multinacionales”.

El Abrazo sostuvo que la propuesta del Pit-Cnt “debe ser analizada en el contexto político (nacional e internacional), teniendo especial relevancia al momento de su análisis su efectividad y consecuencias”. El sector coincide en “la necesidad de ampliar el margen de acción de nuestro gobierno para continuar orientando el gasto con criterios de justicia social”; en ese sentido, señaló que hay otras “reformas estructurales que ampliarían los márgenes de maniobra presupuestales”, como, por ejemplo, “profundizar la reforma de la Caja Militar, que tiene un déficit anual de 500 millones de dólares, o atacar la evasión fiscal del transporte carretero, que supera, según estudios de los propios empleadores, los 500 millones de dólares”.

Para Fuerza Renovadora, es “importante la discusión” a nivel global sobre la tributación de las grandes empresas multinacionales y los sectores de mayor riqueza. “No cabe duda de que un elemento central de todo proyecto progresista pasa por el combate a la desigualdad, tanto a partir del lado del gasto público como del sistema tributario”, señaló el sector. No obstante, advirtió que “debe tenerse siempre presente que estas discusiones no pueden conspirar contra las bases que sustentan, en la etapa actual, el necesario crecimiento económico”.

Nuevas autoridades de la Vertiente Artiguista

Este domingo, en tanto, asumieron las nuevas autoridades de la Vertiente Artiguista (VA), las cuales fueron electas en el congreso nacional que realizó el sector a mediados de octubre. A través de una declaración, la Vertiente Artiguista también manifestó su respaldo al gobierno y destacó los “importantes avances” que se han realizado en lo que va de la gestión.

La agrupación también se refirió a la iniciativa del Pit-Cnt. “Entendemos que el país enfrentará en este período importantes restricciones, así como también crecientes demandas sociales y necesidades de sectores importantes de la población”, expresó el sector; y afirmó que, “ante la necesidad de apelar a recursos extraordinarios para financiar algunas políticas prioritarias”, se “deberá procesar de manera responsable, sin prisa y sin pausa, un debate sobre iniciativas que permitirían obtener esos recursos necesarios”, como la propuesta de gravar a los grandes patrimonios no productivos con un adicional del impuesto al patrimonio.