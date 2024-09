Abitab rechazó otorgar préstamo al astillero Cardama que iba a construir las OPV

Es que el contrato llevado adelante por el ex Ministro Javier García con el astillero español viene desde julio del 2023, fecha en que se dio a conocer públicamente, envuelto en una controversia que alcanzó ribetes internacionales.

Cardama tampoco había conseguido garantes en toda España ni en el resto de los países donde empresas financieras y del rubro de construcción de buques operan.

Como había denunciado entre otros medios Caras y Caretas, el astillero venia sufriendo una vertiginosa situación de crisis financiera, quedando por comprender a pesar de los elementos denunciados, el empecinamiento del senador Javier García en llevar adelante el contrato.

En agosto, el ministro Castaingdebat dijo en el Parlamento que la demora de la empresa en abonar el aval era un tema que “ya no da para más".

"Estamos a la espera de que se deposite esa plata en efectivo en una cuenta del Ministerio de Defensa Nacional”, dijo y enfatizó que “de constituirse en efectivo la garantía se procedería al primer desembolso” de dinero por parte del gobierno, mientras que si no depositan se darían “por terminadas las conversaciones”.

Subida de ...barco

Según el portal especializado Defensa.com : "al mediodía del día de ayer trascendió que la operadora inmobiliaria representante local de la francesa Kership estaría sondeando a las autoridades uruguayas con una nueva oferta (...)

La situación es por demás llamativa, de acuerdo a los costos empresariales de Kership , al nivel de sus ofertas habituales y a lo inusual del momento, superando también, aparentemente, cualquier austeridad electrónica o reducción de calibres de sus cañones que eventualmente pudiera estar orientada a resultar en una rebaja realmente tan voluminosa. Esta actitud, curiosamente, no fue similar en tales términos en 2021, frente a la oferta de sus entonces adversarios chinos, mucho más costosa. En ese entonces, mientras la china CSOC reducía parcialmente sus pretensiones iniciales de más de cien millones de dólares por unidad, la holandesa Damen había ofertado, tras grandes esfuerzos y acotando equipamiento, poco más de 56 millones de dólares por la OPV Clase 1800, que no fue aceptada por el ex ministro de Defensa Javier García. Se generaría en estas horas, de confirmarse estos extremos en su totalidad, un cuadro atípico, no muy cómodo para sus protagonistas. Según trascendió, a nivel gubernamental no ha caído con simpatía alguna está sorprendente nueva postura de la firma francesa, principalmente en comparación con su aspiración inicial en 2021".