Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Marset | Gianina García Troche | pareja

Investigan las causas

Esposa de Marset fue trasladada de urgencia tras sufrir convulsiones, descartan ACV

Gianina García Troce, pareja de Sebastián Marset fue trasladada de urgencia al Hospital Militar Central de Asunción.

Gianina García, esposa de Sebastián Marset.

Gianina García, esposa de Sebastián Marset.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset e investigada por supuestos vínculos con el crimen organizado, fue trasladada de urgencia al Hospital Militar Central de Asunción y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir repetidos episodios convulsivos, de acuerdo a lo informado por diversos medios paraguayos.

El Dr. Darío Fretes, director del centro hospitalario, informó que, si bien la paciente llegó inconsciente, su estado es actualmente "estable" y respira sin asistencia. La permanencia en UCI es por monitoreo para prevenir nuevas convulsiones.

Detalles médicos y diagnóstico de Gianina García Troche:

La paciente fue trasladada desde su lugar de reclusión en la cárcel militar de Viñas Cue luego de que la medicación administrada por los médicos militares no pudiera revertir un episodio convulsivo alrededor de las 22:30 de anoche.

Tras ser sometida a una tomografía de cráneo, se ha descartado que la causa de las convulsiones fuera un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. No obstante, la etiología de los episodios aún no ha sido determinada. Se espera que neurólogos evalúen a García Troche en el transcurso del día y se le someta a un electroencefalograma.

El Dr. Fretes añadió que la paciente presentaba "pequeños hematomas" en la cabeza, posiblemente producto de una caída durante las convulsiones, además de moretones más antiguos en una de sus rodillas.

Contexto legal y refuerzo de seguridad:

Gianina García Troche está procesada en una causa de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en el contexto de la megacausa "A Ultranza".

Debido al perfil delictivo de alto nivel asociado a la paciente, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó a la prensa el refuerzo de las medidas de seguridad en el Hospital Militar. Elementos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están complementando la seguridad interna del recinto hospitalario.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar