La visita de Yamandú Orsi a la Colonia Berro fue la primera de un presidente a ese centro

En diálogo con la prensa, el mandatario recordó que había concurrido a la Colonia Berro durante su gestión al frente de la Intendencia de Canelones. “Hoy me encuentra desde otro lugar, con la posibilidad de colaborar desde el Gobierno nacional”, subrayó Orsi.

Sostuvo que hay una problemática que resolver, pero también quiso dar una señal fuerte de que existen oportunidades en la medida que confluyen los aportes y energías de instituciones públicas y privadas.

En ese sentido, destacó el aporte de Inefop y sostuvo que “no es casual que Jaime (Saavedra) haya trabajado en la Dirección Nacional del Liberado y el Instituto Nacional de Rehabilitación”. “Se trata de aprovechar una energía que Jaime ha podido construir desde otro lugar, para este nivel etario que nos preocupa tanto”, indicó.

Finalmente, el presidente reflexionó sobre el ser humano y la generación de oportunidades. “Yo creo que el ser humano necesita y merece una oportunidad, en este nivel etario más aún, estamos bastante a tiempo de darle una oportunidad que, lo más probable, el entorno no se lo ha dado o se lo haya dado pocas veces”.

Embed - Declaraciones del presidente de la República, Yamandú Orsi

Espaldarazo a la gestión del Inisa

Durante la ceremonia de firma del acuerdo, el director del Inisa, Jaime Saavedra, recordó que es la primera vez que un presidente visita la Colonia Berro, ubicada en la localidad de Suárez, en Canelones, y adquirida por el Estado en 1912.

En su alocución, se dirigió directamente a los jóvenes privados de libertad en ese establecimiento: “Hay que portarse bien, la gurisada tiene que vivir en los barrios, con sus amigos. Tienen que saber que la presencia del presidente es signo de que, si hacen las cosas bien, hay todo un país que está dispuesto a acompañarlos”.

Saavedra sostuvo que uno de los principales desafíos es la capacitación y el estudio para todos los jóvenes, y, en ese sentido, destacó la colaboración del movimiento sindical.

“Que esté el presidente Orsi acá es un espaldarazo para todos los planes que están en curso; el combustible nuestro es el reconocimiento”, agregó.

El instituto tiene actualmente 350 jóvenes privados de libertad y poco más de 400 con medidas alternativas. “El grupo de chiquilines que ha cometido daños irreparables tiene que estar en privación de libertad y tenemos que cuidarlos. Para el 90% de los chiquilines con los que trabajamos, tenemos que regar un mar de oportunidades porque son almas en pena”, concluyó.