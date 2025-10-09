Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Nacho | fiscal | irregularidades

A más de dos años del infame crimen

Muerte de Nacho: nueva fiscal del caso admite irregularidades y se compromete a llegar a la verdad

"A más de dos años del brutal asesinato de Nacho, vislumbramos una luz al final del túnel que nos acerca a la verdad y a la identificación de los responsables", reconoció el abogado de la familia.

Nueva fiscal reconoció omisiones en la investigación de su antecesor y se comprometió a esclarecer el caso.

Nueva fiscal reconoció omisiones en la investigación de su antecesor y se comprometió a esclarecer el caso.

 Dante Fernández / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Simón López Ortega

Este jueves se celebró una audiencia de garantías de acceso a la Justicia y producción de evidencias por el crimen de Juan Ignacio Nacho Suárez Gularte, donde la jueza autorizó la ampliación de la investigación sobre la muerte del joven de 21 años ocurrida el 13 de mayo de 2023 tras un violento procedimiento policial en el Estadio Campeón del Siglo.

En esta instancia "quedaron plasmados avances promisorios en el camino hacia la verdad y la responsabilidad", recalcó a Caras y Caretas el abogado Rodrigo Rey, sobre lo prometido por la nueva fiscal del caso.

"Por primera vez, la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección técnica de la fiscal Silvia Porteiro y su equipo, ha reconocido con claridad el cúmulo de irregularidades y omisiones que han rodeado la investigación", realizada por Leonardo Morales, su antecesor en la Fiscalía de Flagrancia de 8° Turno, aunque antes de la llegada de Porteiro estuvo en ese cargo por pocos días la fiscal Sandra Fleitas.

"Una luz al final del túnel que nos acerca a la verdad y a identificar a los responsables"

Según comentó el Dr. Rey, "este reconocimiento coincide con lo que oportunamente denunciamos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), en cuanto a la falta de debida diligencia del Estado en el esclarecimiento" de lo que considera "un crimen". De hecho, la defensa siempre insistió con que el caso de la muerte de Nacho debía investigarse no como un accidente, sino como un homicidio.

"A más de dos años del brutal y violento asesinato de Nacho, vislumbramos una luz al final del túnel que nos acerca a la verdad y a la identificación de los responsables. La denegación de justicia ha sido patente: el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 45º Turno dispuso hacer lugar al diligenciamiento de las pruebas que solicitamos insistentemente, pruebas que constituyen la base mínima de una investigación seria y eficaz", apuntó el Dr. Rey

Asimismo, el abogado de la familia de Nacho Suárez recordó que "la jurisprudencia interamericana ha sido categórica en señalar que la inacción, la demora o la omisión del Estado en la investigación de violaciones graves constituyen una forma de denegación de justicia. Así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos paradigmáticos como Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988), donde se estableció que “la falta de una investigación seria, imparcial y efectiva equivale a incumplir la obligación internacional de garantizar derechos fundamentales”. Esta Doctrina fue reiterada en sentencias posteriores como Bulacio vs. Argentina (2003)", un caso con mucha similitudes a la de Nacho, ambos víctimas de un desproporcionado procedimiento policial.

Foto Nacho sometido.jpg
Nacho Suárez jaloneado y traccionado sobre su herida, después de haber sido golpeado y sometido.

Nacho Suárez jaloneado y traccionado sobre su herida, después de haber sido golpeado y sometido.

Los desafíos de una investigación que inicia a más de dos años del crimen

"Sabemos que la tarea que resta es ardua y que enfrentamos la reconstrucción de una investigación científica que nunca se llevó a cabo", advirtió Rey.

"También sabemos que en este proceso se impone investigar a los propios investigadores, porque la justicia exige no solo identificar a los autores materiales, sino también deslindar las responsabilidades institucionales de quienes debieron garantizar el acceso a la verdad desde un inicio", apuntó el defensor.

"En esta instancia, damos un voto de confianza a la solvencia técnica de la Fiscal Porteiro, quien en esta audiencia nos ha demostrado conocer con exactitud los desafíos que tiene por delante y la magnitud de la tarea pendiente", reconoció el Dr. Rey.

"Hoy, más que nunca, reafirmamos que llegó el momento de las explicaciones y de las responsabilidades", concluyó el abogado de la familia de Nacho.

JISG

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar