Acciones de Caram y Dos Santos son "vergonzosas" para el Partido Nacional

Luego, continuó refiriéndose a la situación en la Intendencia de Artigas y aseguró que "ha generado sorpresa y amargura". Para el Partido Nacional es una verdadera vergüenza. La acción que han tenido el intendente y la diputada han sido vergonzosas para el honor y el orgullo del Partido Nacional", sentenció.

Sobre la expulsión que no fue

Por otro lado, respondió a los cuestionamientos al partido por no expulsar a Caram y a Dos Santos y aseguró que si no renunciaban iban a ser expulsados. "No me vengan con pavadas (...) renunciaron porque de alguna manera el partido iba a ser implacable y los iba a echar si no tomaban esa actitud (...) no lo queremos en el Partido Nacional por la conducta que tuvieron en estos en estos años".

Además, Heber prometió que el directorio del Partido Nacional estará "mirando" lo que resuelve la Comisión de Ética, ya que "sino renunciaron tienen derecho" a ir a esta comisión. "Acá no estamos frente a dirigentes electos por su pueblo que proclaman su inocencia, sino frente a personas que admiten su culpabilidad. Y esto es lo novedoso que nunca había pasado en el Partido Nacional".

Pidió también que no se relativice el hecho por el cual se declararon culpables, que refiere a las irregularidades en el pago de horas extras porque "la corrupción es corrupción, no importa su dimensión".