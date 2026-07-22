Docentes de ANEP recibirán capacitación en educación inclusiva y abordaje de la discapacidad

Caggiani: "ANEP no puede afrontar este desafío de manera aislada"

La firma contó con la participación del presidente de la ANEP, Pablo Caggiani; el gerente general del Consejo Directivo de la Fundación Teletón, Germán Lombardi; y el director del Instituto Nacional de la Discapacidad (Inadis), Federico Lezama.

Caggiani afirmó que la inclusión educativa es un tema en el que “no sobra nadie” y lo consideró como uno de los grandes desafíos que enfrenta Uruguay. En ese sentido, sostuvo que, aunque el país ha consolidado un sistema educativo y una matriz de protección social robustos que sostienen la convivencia democrática e igualitaria, aún existen sectores y situaciones a las que las políticas públicas no logran llegar.

El jerarca destacó la alianza con la Fundación Teletón para abrir las escuelas al trabajo técnico y al acompañamiento personalizado de cada estudiante. Asimismo, señaló que Uruguay impulsa iniciativas para superar las barreras que limitan derechos, reconociendo que esto representa un desafío complejo para el sistema educativo.

Asimismo, manifestó que la ANEP no puede afrontar este desafío de manera aislada, por lo que requiere alianzas y nuevos saberes para garantizar el derecho a la educación. En esa línea, celebró el convenio con Teletón, que permitirá sumar formación, apoyo técnico y un seguimiento directo a los estudiantes.

Por último, remarcó que este acuerdo no es una acción aislada. Recordó los avances con la red de centros interdisciplinarios y el trabajo con el Inadis para resolver problemáticas históricas. Estas iniciativas buscan garantizar derechos a niños y adolescentes mediante herramientas que además puedan ser evaluadas para medir su impacto real en la vida cotidiana de los estudiantes, añadió.

Por su parte, Lombardi celebró el acuerdo y remarcó que, más allá de la rehabilitación, el fin último de la institución es la inclusión integral de niños y adolescentes en los ámbitos educativo, laboral y social, para que puedan desarrollarse con libertad y en armonía con su entorno.

También subrayó que la educación inclusiva va más allá de realizar ajustes edilicios en las aulas y que lo fundamental es centrarse en el apoyo permanente al equipo docente para que pueda atender la diversidad en su sentido más amplio.