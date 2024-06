Alejandro Astesiano : "Yo se mas de lo que ellos piensan"

Al igual que en el Libro del periodista Lucas Silva Astesiano sostiene que fue "sacado del camino" por su mal relacionamiento con el Comisario encargado de la Seguridad en la Torre Ejecutiva: "mencionando que todo comenzó cuando suspendió del servicio de seguridad presidencial a un comisario mayor. "Sabes por qué me hicieron todo esto. Yo sé más de lo que ellos piensan", agregó, sugiriendo que su conocimiento sobre ciertos asuntos lo convirtió en un estorbo para algunos".

Juicio abreviado

Astesiano también denuncia presiones de la ex fiscal Gabriela Fossati: "sostiene que fue víctima de presiones para firmar dicho acuerdo. "Me gustaría que le preguntes a Prieto con qué me amenazó Fossati a mí para que firme y yo cuide mi familia", declaró Astesiano, añadiendo que su abogado defensor, Marcos Prieto, fue quien le transmitió las amenazas. Según Astesiano, la fiscal Fossati le dijo que si no firmaba, le daría una condena de diez años y revelaría a su esposa mensajes comprometedores con otras mujeres. "Decime, ¿qué haces? Yo opté por cuidar mi familia", confiesa Astesiano".

Mal olor

En la nota Astesiano confirma el controvertido asunto del pescado traído en valija diplomática: " Astesiano no solo confirmó los hechos, sino que también aportó detalles sorprendentes sobre los regalos involucrados y el proceso detrás de este controvertido envío. Astesiano confirmó que la famosa caja contenía pescado, riéndose de la situación y la confusión que generó: "Era pescado". Explicó que otra caja contenía un regalo del emir para la primera dama, Lorena Ponce de León. Según Astesiano, estos regalos eran muy pesados para ser transportados en vuelos comerciales debido a las múltiples escalas y maniobras necesarias en los aeropuertos. Por esta razón, sugirió que se enviaran por valija diplomática: "El regalo al presidente y a la primera dama pesaban mal... no se podía con eso... por eso yo dije mándenlo por valija diplomática"

Los ex jefes y correligionarios

"Astesiano anunció su intención de seguir hablando y revelar más información. Planea desvelar más detalles que hasta ahora han permanecido ocultos. "Tengo mucho, muchísimo", declaró, insinuando que posee pruebas y testimonios que podrían comprometer a figuras importantes. El ex jefe de Seguridad de Presidencia está decidido a no enfrentar esta situación solo. "Yo ya tengo que pagar lo que firmé, pero yo solo no", concluyó, señalando que buscará que otros también sean responsabilizados por sus acciones".

Sus palabras reflejan que está jugado: “Quiero que se sepa todo, que me maten pero morir en paz y que mis hijos digan: ¡qué huevo tuvo el viejo! Solo eso quiero”.