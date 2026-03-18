Álvaro Padrón advierte sobre la pérdida de "músculo internacionalista" en Uruguay

Recordó que, en décadas pasadas, especialmente desde el movimiento sindical, comenzó a construirse una conciencia sobre la importancia de la dimensión internacional. En ese contexto, explicó, se comprendía que las decisiones que afectaban a los trabajadores muchas veces se tomaban fuera del país, en sedes de empresas multinacionales.

Ese proceso, afirmó, contribuyó a instalar una mirada más global sobre los conflictos laborales y económicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa perspectiva se fue debilitando.

Medios, política y academia

Padrón señaló que la pérdida de centralidad de la política internacional responde a múltiples factores. En el plano mediático, cuestionó la escasa producción propia en temas internacionales y la tendencia a reproducir contenidos elaborados en el exterior.

Según indicó, esto se refleja en la homogeneidad de las secciones internacionales en los informativos, donde muchas veces se replican las mismas noticias sin contextualización local ni análisis profundo.

En el ámbito político, reconoció que incluso dentro del Frente Amplio se ha producido un retroceso en la profundidad del debate sobre inserción internacional. A su juicio, las diferencias internas se han concentrado más en coyunturas específicas que en discusiones estratégicas de largo plazo.

El factor electoral

Uno de los elementos centrales que explicó este desplazamiento, según Padrón, es la lógica electoral. Supuestamente “La política internacional no junta votos”, resumió, aludiendo a una percepción extendida en los partidos políticos.

Esa idea, sostuvo, ha llevado a relegar estos temas durante las campañas electorales, priorizando asuntos considerados más rentables en términos de adhesión ciudadana.

Como ejemplo, recordó la campaña que llevó al triunfo de la izquierda en 2004, donde uno de los ejes programáticos era el “Uruguay integrado”, con un enfoque claro en la inserción internacional. Sin embargo, en elecciones posteriores, ese concepto se redefinió hacia la integración interna del país, sin que mediara un debate político profundo sobre ese cambio.

En su rol como asesor del gobierno encabezado por Yamandú Orsi, Padrón destacó que existe un énfasis discursivo importante en la integración regional, aunque consideró necesario fortalecer la traducción de ese enfoque en políticas concretas.

Su trayectoria, vinculada tanto al sindicalismo como a la integración regional —incluyendo su participación en debates sobre el Mercosur—, le permite observar la evolución de estos procesos con una perspectiva histórica.