Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Lazo | gobierno | estafa

Interpelación

Lazo: "El gobierno hizo lo que estaba obligado a hacer" ante lo que consideró una "estafa monumental"

"El avance del proyecto está plagado de inconvenientes, lo que hace prever el incumplimiento del contrato" dijo la ministra Sandra Lazo, quien advirtió que los motores para las OPV llegarán a Cardama recién dentro de un año.

Ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo en la interpelación.

Ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo en la interpelación.

 Parlamento
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo durante su oratoria en la interpelación en el Senado que se llegó hasta aquí por "problemas derivados de una estafa monumental", y que "el avance del proyecto está plagado de inconvenientes, lo que hace prever el incumplimiento del contrato" firmado con Cardama durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El proceso de rescisión del contrato con Cardama

Lazo manifestó que "el Poder Ejecutivo, ante el escándalo mayúsculo derivado de gravísimos indicios de irregularidades, únicamente dispuso lo que por derecho está obligado a hacer: dar noticia al sistema judicial penal e iniciar todas las acciones para proteger y resarcir a la República Oriental del Uruguay".

En una de las 32 preguntas realizadas por el senador interpelante Javier García, se consultó a la ministra si finalmente el gobierno iba a rescindir el contrato con Cardama. Al respecto, Lazo dijo que “como en la vida, hay situaciones complejas que no son blanco o negro”, y agregó: “Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato. Porque es un proceso complejo, debería ser obvio. Pensé que lo habían comprendido cabalmente. Humildemente pensé que se había comprendido”, apuntó la ministra sobre los cuestionamientos de la oposición.

Lazo apuntó a la demora de un año en la llegada de los motores para las OPV

Lazo también mencionó las demoras que anunció Mario Cardama en recibir los motores (un año más) por parte de la empresa Caterpillar.

La ministra Sandra Lazo informó este miércoles en el Senado que en la reunión que mantuvo el 10 de octubre con el dueño del astillero Cardama, en Montevideo, el empresario gallego “manifestó interés en postergar el plazo de cumplimiento del hito B, que es el de los motores” para las dos OPV que construye el astillero para la Armada Nacional.

Según lo informado por Lazo, el dueño de Cardama adujo “demoras” del proveedor de los motores, la empresa Caterpillar.

Posteriormente, Lazo dijo que el pasado 26 noviembre, “y sin aportar documentación alguna”, Cardama informó que el 18 de noviembre “recibió información de que los motores demorarán 12 meses”.

Esto quiere decir que los motores demorarán “un año más” en llegar al astillero para las patrulleras oceánicas, lo que demorará aún más su construcción, advirtió la secretaria de Estado.

"El avance del proyecto está plagado de inconvenientes e incumplimientos del contrato"

"Son todos problemas derivados de una estafa monumental", dijo Lazo, y añadió que "el avance del proyecto está plagado de inconvenientes, lo que hace prever el incumplimiento del contrato".

"Estamos ante un gravísimo apartamiento del contrato", puntualizó Lazo.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar