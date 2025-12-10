Lazo: "El gobierno hizo lo que estaba obligado a hacer" ante lo que consideró una "estafa monumental"

Lazo apuntó a la demora de un año en la llegada de los motores para las OPV

Lazo también mencionó las demoras que anunció Mario Cardama en recibir los motores (un año más) por parte de la empresa Caterpillar.

La ministra Sandra Lazo informó este miércoles en el Senado que en la reunión que mantuvo el 10 de octubre con el dueño del astillero Cardama, en Montevideo, el empresario gallego “manifestó interés en postergar el plazo de cumplimiento del hito B, que es el de los motores” para las dos OPV que construye el astillero para la Armada Nacional.

Según lo informado por Lazo, el dueño de Cardama adujo “demoras” del proveedor de los motores, la empresa Caterpillar.

Posteriormente, Lazo dijo que el pasado 26 noviembre, “y sin aportar documentación alguna”, Cardama informó que el 18 de noviembre “recibió información de que los motores demorarán 12 meses”.

Esto quiere decir que los motores demorarán “un año más” en llegar al astillero para las patrulleras oceánicas, lo que demorará aún más su construcción, advirtió la secretaria de Estado.

"El avance del proyecto está plagado de inconvenientes e incumplimientos del contrato"

"Son todos problemas derivados de una estafa monumental", dijo Lazo, y añadió que "el avance del proyecto está plagado de inconvenientes, lo que hace prever el incumplimiento del contrato".

"Estamos ante un gravísimo apartamiento del contrato", puntualizó Lazo.