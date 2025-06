Amplio rechazo político en EEUU a los ataques de Trump contra Irán

Sorprendentemente, la oposición no se limitó a los demócratas. Algunos legisladores republicanos cercanos al movimiento "America First", a pesar del respaldo de las principales figuras del partido, también expresaron su desacuerdo. El representante Thomas Massie afirmó que la acción no se alineaba con el lema de campaña de Trump, mientras que Marjorie Taylor Greene enfatizó que "esta no era nuestra guerra", reiterando su postura contra las intervenciones militares en el extranjero.