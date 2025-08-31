Entre las iniciativas presentadas, se prevé un aumento en los montos de la Tarjeta Uruguay Social y del Bono Crianza, así como la puesta en marcha del programa Crece desde el Pie, orientado a garantizar condiciones de vivienda adecuadas para recién nacidos. Según explicó Olivera, el plan comenzará en forma piloto con niños nacidos en el Hospital Pereira Rossell durante este año.
Prioridades claras
Ana Olivera destacó aumento en apoyos sociales para infancia, educación y empleo juvenil
La diputada Ana Olivera detalló en rueda de prensa parte de las medidas incluidas en el mensaje presupuestal del Gobierno, con énfasis en políticas dirigidas a infancia, adolescencia y juventud.