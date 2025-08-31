Hacete socio para acceder a este contenido

Política Olivera | infancia | FA

Prioridades claras

Ana Olivera destacó aumento en apoyos sociales para infancia, educación y empleo juvenil

La diputada Ana Olivera detalló en rueda de prensa parte de las medidas incluidas en el mensaje presupuestal del Gobierno, con énfasis en políticas dirigidas a infancia, adolescencia y juventud.

Ana Olivera

Ana Olivera
Por Redacción Caras y Caretas

Entre las iniciativas presentadas, se prevé un aumento en los montos de la Tarjeta Uruguay Social y del Bono Crianza, así como la puesta en marcha del programa Crece desde el Pie, orientado a garantizar condiciones de vivienda adecuadas para recién nacidos. Según explicó Olivera, el plan comenzará en forma piloto con niños nacidos en el Hospital Pereira Rossell durante este año.

En materia educativa, se anunció la quintuplicación de las becas Butiá para estudiantes de enseñanza media. Actualmente son 12.000 los beneficiarios, con un apoyo de 10.000 pesos. El objetivo es alcanzar a más de 60.000 estudiantes, con un incremento progresivo del monto que pasará a 16.000 pesos en 2026 y llegará a 20.000 al final del período.

En relación con el empleo juvenil, se implementará un programa de empleo protegido que abarcará a 12.000 jóvenes de entre 18 y 24 años.

Por último, Olivera subrayó que el Presupuesto también contempla la creación de un sistema nacional de atención en salud mental, con el objetivo de ofrecer una cobertura adecuada y equitativa en todo el territorio.

Las 63 medidas del FA como faro

Por su parte, el senador Daniel Caggiani, recalcó que hay un cumplimiento de casi un cincuenta por ciento de las 63 medidas que el Frente Amplio se comprometió por con la ciudadanía, las que ya están en proceso de ejecución.

El senador destacó que este presupuesto se basa en tres grandes ejes: "Uno tiene que ver con el desarrollo y el trabajo, el crecimiento económico del país sostenido estabilidad. El otro objetivo es la reducción de la desigualdad, enfocado sobre todo en un incremento muy significativo de recursos destinados a las infancias y a las adolescencia de nuestro país. Y el tercero es combatir otro de los grandes flagelos que está viviendo nuestra sociedad y que pasa por reducir las niveles de inseguridad y de letalidad".

Temas

