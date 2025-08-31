Ana Olivera destacó aumento en apoyos sociales para infancia, educación y empleo juvenil

Por último, Olivera subrayó que el Presupuesto también contempla la creación de un sistema nacional de atención en salud mental, con el objetivo de ofrecer una cobertura adecuada y equitativa en todo el territorio.

Las 63 medidas del FA como faro

Por su parte, el senador Daniel Caggiani, recalcó que hay un cumplimiento de casi un cincuenta por ciento de las 63 medidas que el Frente Amplio se comprometió por con la ciudadanía, las que ya están en proceso de ejecución.

El senador destacó que este presupuesto se basa en tres grandes ejes: "Uno tiene que ver con el desarrollo y el trabajo, el crecimiento económico del país sostenido estabilidad. El otro objetivo es la reducción de la desigualdad, enfocado sobre todo en un incremento muy significativo de recursos destinados a las infancias y a las adolescencia de nuestro país. Y el tercero es combatir otro de los grandes flagelos que está viviendo nuestra sociedad y que pasa por reducir las niveles de inseguridad y de letalidad".