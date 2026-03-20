Ancap volvió a dar ganancias luego de las pérdidas en el último año de Lacalle Pou

En 2025, el resultado operativo fue positivo en US$ 60 millones. La apertura por unidad de negocio muestra que combustibles dio ganancias por US$ 84 millones, lubricantes US$ 5 millones y gas natural totalizó US$ 2 millones, mientras que el portland volvió a terminar en rojo, esta vez con pérdidas por US$ 31 millones.

Asimismo, el resultado por participación en empresas vinculadas disminuyó, principalmente por el reconocimiento del deterioro contable de activos en Cementos del Plata y Gasoducto Cruz del Sur, con una ganancia de US$ 8,5 millones.

Alza del petróleo

El aumento del petróleo es monitoreado en Uruguay por su posible impacto en los combustibles. La suba del crudo presiona el sistema de fijación de precios vigente, que incluye una banda de flotación para amortiguar las variaciones internacionales.

Si el encarecimiento del petróleo continúa, podría acercar los valores al límite de esa banda e incluso activar mecanismos excepcionales, como la denominada "cláusula de escape", para ajustar los precios internos, lo que terminaría trasladándose al costo de los combustibles en el país.

El escenario internacional genera un dilema para el gobierno: aumentar los precios de los combustibles o reducir los ingreso de Ancap.

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, explicó que la empresa se encuentra en un proceso de análisis y seguimiento del mercado petrolero en coordinación con el Ministerio de Economía, mientras mantiene una estrategia de abastecimiento basada en la anticipación de compras y la gestión de inventarios. “Uno supone que vamos a tratar de mitigar y de amortiguar todo lo que se pueda en la sociedad y también en la empresa”, afirmó.

En ese marco, señaló que ya se adquirieron cargamentos hasta junio y que, considerando el crudo disponible, los derivados producidos y los productos intermedios, se cuenta con un stock equivalente a dos meses y medio. A ello se sumarán nuevos cargamentos —como el previsto para abril, que aportará dos meses adicionales de stock— y compras en curso, lo que permitiría alcanzar una cobertura de aproximadamente cinco meses y medio hacia adelante.