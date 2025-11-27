Aprobación de la figura de Orsi compensa desaprobación de gestión del gobierno

El sondeo fue dado a conocer este jueves en Telenoche (Canal 4) por el titular de Opción, Rafael Porzecanski, quién indicó que el 28% de los encuestados aprueba la gestión del gobierno, mientras el 30% la desaprueba, esto es un punto por encima de la última encuesta. El grupo más numeroso vuelve a ser el de quienes mantienen una postura neutra, ya que el 39% califica la gestión como “ni buena ni mala”, proporción que va decayendo, ya que en la encuesta de julio-agosto tuvo un 43% y en el último reporte había tenido como resultado un 40%.