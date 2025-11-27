Aprobación de la figura de Orsi compensa desaprobación de gestión del gobierno

Mientras la gestión del gobierno de Yamandú Orsi pierde aprobación la figura del mandatario se mantiene por encima de la desaprobación. Así lo indica el último Monitor de Opinión Pública de Opción Consultores. Este demuestra que la administración cierra noviembre con baja en la aprobación en el área de economía y seguridad.
El sondeo fue dado a conocer este jueves en Telenoche (Canal 4) por el titular de Opción, Rafael Porzecanski, quién indicó que el 28% de los encuestados aprueba la gestión del gobierno, mientras el 30% la desaprueba, esto es un punto por encima de la última encuesta. El grupo más numeroso vuelve a ser el de quienes mantienen una postura neutra, ya que el 39% califica la gestión como “ni buena ni mala”, proporción que va decayendo, ya que en la encuesta de julio-agosto tuvo un 43% y en el último reporte había tenido como resultado un 40%.
En el caso del presidente, la evaluación es más favorable, debido a que Orsi obtiene 34% de aprobación, seis puntos por encima de su gobierno, aunque la desaprobación se mantiene igual, en 30%, agrega.
Gestión en economía y seguridad
En cuanto al aspecto económico el informe indica que hay una caída más notoria en el último trimestre: solo el 27% aprueba la gestión económica, mientras el 35% la desaprueba. En la encuesta de julio-agosto, la desaprobación fue de 19%.
Pero el punto débil del gobierno es la seguridad: solo 16% aprueba la gestión, mientras 60% la desaprueba.
Dentro de este porcentaje, un 29% considera "muy mala" la gestión y un 31% la definió como "mala".