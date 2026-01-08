Hacete socio para acceder a este contenido

Política Carlos Negro | Abdala | violencia

Interrogantes y dudas

Aprobaron convocar al ministro del Interior Carlos Negro a comisión general

La moción aprobada por unanimidad fue presentada por el nacionalista Pablo Abdala para que Carlos Negro informe sobre el estado actual de la seguridad pública.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Sobre fin de año y en el inicio de este 2026 la violencia en Uruguay se incrementó y encendió las alarmas en el sistema político, por lo cual en breve, el ministro del Interior Carlos Negro concurrirá al Parlamento a dar sus explicaciones.

La Comisión Permanente del Parlamento se reunió este miércoles para tratar, entre otros temas, la moción presentada por el diputado nacionalista Pablo Abdala –acompañado por los legisladores Sebastián Andújar, Sebastián da Silva, Walter Verri y Pedro Bordaberry– para convocar al ministro del Interior, Carlos Negro, en régimen de comisión general.

Tal como lo había anunciado el 18 de diciembre en la primera sesión de la comisión, Abdala planteó en la moción que el ministro será llamado a sala para informar sobre el estado de la seguridad pública; “será consultado sobre la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos”.

Además, será consultado sobre la elaboración de un plan de seguridad y “las eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal, a la luz de recientes manifestaciones formuladas por voceros del gobierno”.

En su intervención, Abdala expresó que entienden que en estas fechas, “cuando el año está empezando y cuando ha concluido, por lo tanto, un juicio anual, es habitual que el Ministerio del Interior presente los índices de criminalidad que arroja el Observatorio de Criminalidad, a los efectos de poder analizar la evolución de esta situación y de la criminalidad como tal”.

Escalada de violencia

A su vez, dijo que el llamado a Negro está “reforzado y potenciado por las circunstancias de los últimos días, se ha producido una suerte de escalada de la violencia; llevamos nueve homicidios en lo que va del año, cuando van siete días de 2026. La última semana de diciembre también implicó una pequeña ola de homicidios, en cuanto se produjeron seis homicidios en el curso de 48 horas”.

Asimismo, el diputado dijo que será oportuno para “poder despejar las dudas o las señales, a nuestro juicio algo contradictorias, que se han emitido con relación a la voluntad del Poder Ejecutivo, en relación a distintas iniciativas”.

Abdala señaló “manifestaciones, no totalmente coincidentes, de los principales voceros del Ejecutivo, incluido al presidente de la República, con relación a disposiciones vigentes en la Ley de Urgente Consideración y el destino de ellas”. Agregó que “ha habido también algunas expresiones que han generado confusión con relación a eventuales modificaciones al Código del Proceso Penal, especialmente lo que tiene que ver con el proceso abreviado”.

El diputado consideró que la instancia será “provechosa” para que “todos podamos plantear las interrogantes, las dudas y las inquietudes, que creo que son las de la propia ciudadanía”. La moción fue aprobada por unanimidad.

