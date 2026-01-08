Aprobaron convocar al ministro del Interior Carlos Negro a comisión general

Además, será consultado sobre la elaboración de un plan de seguridad y “las eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal, a la luz de recientes manifestaciones formuladas por voceros del gobierno”.

En su intervención, Abdala expresó que entienden que en estas fechas, “cuando el año está empezando y cuando ha concluido, por lo tanto, un juicio anual, es habitual que el Ministerio del Interior presente los índices de criminalidad que arroja el Observatorio de Criminalidad, a los efectos de poder analizar la evolución de esta situación y de la criminalidad como tal”.

Escalada de violencia

A su vez, dijo que el llamado a Negro está “reforzado y potenciado por las circunstancias de los últimos días, se ha producido una suerte de escalada de la violencia; llevamos nueve homicidios en lo que va del año, cuando van siete días de 2026. La última semana de diciembre también implicó una pequeña ola de homicidios, en cuanto se produjeron seis homicidios en el curso de 48 horas”.

Asimismo, el diputado dijo que será oportuno para “poder despejar las dudas o las señales, a nuestro juicio algo contradictorias, que se han emitido con relación a la voluntad del Poder Ejecutivo, en relación a distintas iniciativas”.

Abdala señaló “manifestaciones, no totalmente coincidentes, de los principales voceros del Ejecutivo, incluido al presidente de la República, con relación a disposiciones vigentes en la Ley de Urgente Consideración y el destino de ellas”. Agregó que “ha habido también algunas expresiones que han generado confusión con relación a eventuales modificaciones al Código del Proceso Penal, especialmente lo que tiene que ver con el proceso abreviado”.

El diputado consideró que la instancia será “provechosa” para que “todos podamos plantear las interrogantes, las dudas y las inquietudes, que creo que son las de la propia ciudadanía”. La moción fue aprobada por unanimidad.