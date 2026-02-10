Así funcionan las pistolas TASER que incorporó el Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior realizó este martes una demostración técnica de la nueva tecnología incorporada para las fuerzas policiales, centrada en dispositivos de inmovilización momentánea como las pistolas TASER y aeronaves no tripuladas. La presentación contó con la presencia del ministro Carlos Negro y las máximas autoridades de la Policía Nacional y la Guardia Republicana.
Funcionamiento y trazabilidad de las TASER
Las pistolas TASER, dispositivos electrónicos de inmovilización, serán utilizadas por la Guardia Republicana, la Jefatura de Policía de Montevideo y la Dirección General de Operaciones Especiales. Según explicó el director del Centro de Comando Unificado (CCU), Víctor Torres, estos implementos están vinculados mediante tecnología Bluetooth a las cámaras corporales de los efectivos.
Este sistema permite que, al accionarse el dispositivo, la cámara se active automáticamente y transmita la señal en vivo al Centro de Comando Unificado. Torres señaló que este mecanismo busca aportar "transparencia y rendición de cuenta", ya que toda la información del uso del dispositivo queda almacenada para ser auditada por la Policía Científica y sometida a la Fiscalía en caso de ser requerido.
Drones para vigilancia y operativos tácticos
En la misma jornada se anunció la incorporación de una flota de drones operativos y tácticos con mayor autonomía y resistencia a inclemencias climáticas. Las nuevas unidades cuentan con visión nocturna y mayor alcance que los equipos precedentes.
Dentro de esta adquisición se destacan los drones First Person View (FPV), diseñados para ingresar en edificaciones. El objetivo de estas unidades es minimizar la exposición de los funcionarios a riesgos directos en operativos de entrada. Asimismo, los drones estarán integrados al sistema de detección de disparos ShotSpotter para optimizar la respuesta policial ante incidentes con armas de fuego.
En cuanto al alcance de esta tecnología, el director del CCU afirmó que el uso de estos dispositivos posiciona al país a un nivel "disruptivo" en lo que respecta a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.