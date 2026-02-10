Así funcionan las pistolas TASER que incorporó el Ministerio del Interior

Drones para vigilancia y operativos tácticos

En la misma jornada se anunció la incorporación de una flota de drones operativos y tácticos con mayor autonomía y resistencia a inclemencias climáticas. Las nuevas unidades cuentan con visión nocturna y mayor alcance que los equipos precedentes.

Dentro de esta adquisición se destacan los drones First Person View (FPV), diseñados para ingresar en edificaciones. El objetivo de estas unidades es minimizar la exposición de los funcionarios a riesgos directos en operativos de entrada. Asimismo, los drones estarán integrados al sistema de detección de disparos ShotSpotter para optimizar la respuesta policial ante incidentes con armas de fuego.

En cuanto al alcance de esta tecnología, el director del CCU afirmó que el uso de estos dispositivos posiciona al país a un nivel "disruptivo" en lo que respecta a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.